

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yönetimi, Isparta'nın sorunlarına çözüm bulmak için 28. Dönem Milletvekilleriyle bir araya geldi. ITSO Yönetimi, yeni organize sanayi bölgesi, bağlantı yolları, hızlı tren ve Eğirdir Gölü gibi konularda sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosyayı milletvekillerine sundu. ITSO Başkanı Metin Çelik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şehrin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak çalışmalara imza atma arzusunda olduklarını belirtti. ITSO öncülüğünde bir çalıştay düzenleneceği ve Isparta'nın aciliyet gerektiren sorunlarının masaya yatırılacağı da açıklandı. Milletvekilleri de Isparta'nın kalkınması için çalışmalara destek vereceklerini ifade ettiler.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yönetimi, Isparta'nın sorunlarına çözüm bulmak için 28. Dönem Milletvekilleriyle bir araya geldi. ITSO Yönetimi, yeni organize sanayi bölgesi, bağlantı yolları, hızlı tren ve Eğirdir Gölü gibi konularda sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosyayı milletvekillerine sundu. ITSO Başkanı Metin Çelik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şehrin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak çalışmalara imza atma arzusunda olduklarını belirtti. ITSO öncülüğünde bir çalıştay düzenleneceği ve Isparta'nın aciliyet gerektiren sorunlarının masaya yatırılacağı da açıklandı. Milletvekilleri de Isparta'nın kalkınması için çalışmalara destek vereceklerini ifade ettiler.