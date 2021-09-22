T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



Sayı : E-59916911-621.99-2714750

Konu : Kuraklık Nedeniyle Yüzde 30 ve Üzeri Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilerimize Destekleme Ödemesi Yapılacak



BASIN BÜLTENİ 20.09.2021

Kuraklık Nedeniyle Yüzde 30 ve Üzeri Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilerimize Destekleme Ödemesi Yapılacak

istememeleri

Ülkemizde, 2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 1/9/2021 tarih ve 31585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Desteklemeden; yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç olmak üzere, ÇKS'ye kayıtlı olarak 2021 yılında kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerinde %30 ve üzeri verim kaybı olan çiftçiler yararlanacaktır.Destekleme uygulamasında 2021 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının esas alınması nedeniyle desteklemeden yararlanacak çiftçilerden ayrıca başvuru alınmayacaktır.Bununla birlikte çiftçilerin bu desteklemeden yararlanmakhalinde, taleplerini İl/İlçe Müdürlüklerinetarihi mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekmektedir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü