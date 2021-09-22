Aksu-Yenişarbademli Yolundaki Altyapı Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kırsaldaki asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehirde ne varsa köyde de o olacak parolasıyla çalışmalarına devam eden ekipler Aksu ve Yenişarbademli ilçeleri arasında kalan yoldaki altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Aksu Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve ilgili teknik personel ile birlikte yolda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Bu yıl sanat ve altyapı çalışmalarının biteceği yolda önümüzdeki yıl da 10 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleşecek.Isparta İl Özel İdaresi ekipleri merkeze bağlı Aliköy’de de köy muhtarı ve vatandaşların isteğiyle sosyal tesisler önünde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Vali Seymenoğlu Aksu ilçesi dönüşü akşam saatlerinde, çalışmanın yapıldığı sosyal tesisler önünde köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.