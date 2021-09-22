TEKNOFEST’e ISUBÜ Damgası

ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin FLYROSE Takımı, Teknofest’te Bronz Madalya KazandıIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı proje ile FLYROSE Takımı katıldığı TEKNOFEST yarışlarında 3. olarak bronz madalya aldılar ve 26.000 TL destek ödülü kazandılar.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nden 6 öğrenci ve SDÜ ve MAKÜ’den birer öğrencinin katıldığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gültekin Basmacı’nın danışmanlığını yaptığı İnsansız Hava Araçları Serbest Görev kategorisinde ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin FLYROSE Takımı önemli bir başarıya imza atmış oldu.ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin FLYROSE Takımı’nda görev alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Mekatronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Burakcan Doğu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Raşit Gebelek, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Abdülkadir Ertürk, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Furkan Işıkdere, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Fatih Uygar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Tayfun Arabacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi İsmail Elibol, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Yusuf Enes Uslu, ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gültekin Basmacı hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Takım akademik danışmanlarını ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.ISUBÜ