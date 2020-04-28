

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : 59916911-621.99-E.1205610 27.04.2020

Konu :2020 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başlıyor



2020 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başlıyor

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin üretim girdi maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilerimize destek sağlamaktadır.

Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, en az 10 dekar Yem Bitkileri ekilişi yapan, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır. Yeşil olarak biçilen arpa ve buğday destekleme kapsamından çıkarılmıştır.



İlimiz Merkez ilçe ve köylerinden yapılacak olan Yem Bitkileri Destekleme müracaat dosyaları Isparta Ziraat Odası'ndan alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

2020 yılında yapılacak Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanıncaya kadar üreticilerin mağduriyetine engel olabilmek, sorunlar ve aksaklıklarla karşılaşmamak için yeni yayımlanacak olan Karar ve Tebliğ hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren 2020 yılı yem bitkileri ekilişlerine ait başvuru dosyalarının alınması ve hasat kontrollerinin yapılmasına başlanacaktır.



Yem Bitkileri Desteklemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacağından dolayı mağdur olmamaları için ürünlerini hasat etmeden önce İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.



Söz konusu müracaatlar sırasında, Kooronavirüs (Covid-19) bulaşmasını engellemek için gerekli olan tüm tedbirler (maske, sosyal mesafe, dezenfeksiyon vb.) alınacak ve bu tedbirlere uyulması titizlikle kontrol edilecektir.

Müracaatların hasattan önce yapılması gereken bu desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerimize önemle duyurulur.