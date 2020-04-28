28 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka sayısı, can kaybı ve son durum açıklandı

BAKAN KOCA AÇIKLADI: İYİLEŞEN SAYISINDAKİ BÜYÜK ARTIŞ SÜRÜYOR

KENDİ LABORATUVARIMIZDA İZOLE ETTİK

Sağlık Bakanlığı'ndan 28 Nisan koronavirüs tablosuna ilişkin açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında, 'Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.'' ifadeleri yer aldı. Bakan Koca ayrıca, son 24 saatte 5.000’den fazla hastanın iyileştiğini toplam hasta sayısının 40.000’e yaklaştığını duyurdu.Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu." açıklamasında bulundu.Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809 olduğunu açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada,' ifadelerini kullandı.28 Nisan koronavirüs tablosu, son durumTürkiye Cumhuriyeti’ni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın temsil ettiği toplantıya; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan Sağlık Bakanlarının yanı sıra DSÖ Avrupa Direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreteri de katıldı. Dönem başkanı olan Azerbaycan tarafından açılışı yapılan toplantıda, üye ülke temsilcileri sırayla söz aldı.Sağlık Bakanı Koca, salgınlarla mücadelede ülkelerin kendi aldıkları önlemlerin yeterli olmadığını ve küresel düzeyde tedbirler alınarak iş birliği içinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirleri ilk uygulayan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Koca, ülkede erken dönemden itibaren alınan önlemleri özetledi. Türkiye’nin iyi uygulama örneklerini “Pandemi Planlaması”, “Destekleyici Stratejiler” ve “Araştırma ve Geliştirme” olmak üzere üç ayrı başlık altında katılımcılarla paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:“Bugün Türkiye, şüpheli vakaların tüm temaslılarının test edilmesini ve sıkı takibini sağlayan geniş kapsamlı bir strateji takip etmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik. Bu, araştırma kuruluşlarımızda aşı çalışmaları için daha fazla araştırma yapılmasının yolunu açacaktır. Bakanlık olarak ayrıca Covid-19 araştırması üzerine yenilikçi projeler için bir veri tabanı oluşturduk.”