Gıda İşletmelerinde Kontrol ve Bilgilendirmeler Devam Ediyor

Koronavirüs hastalığının vatandaşlarımıza bulaşmasının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda; başta Fırınlar olmak üzere, gıda üretilen ve tüketilen tüm işletmelerde, gıda satış yerleri, marketler, manavlar, kasaplar, et – süt işleme tesislerinde; hastalığın bulaşmasını önlemek amacıyla gerek sosyal mesafenin korunması ve gerekse hijyen tedbirlerine uyulmasını sağlamak için çalışan bütün personelin eğitimi ve farkındalığının artırılması çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve farkındalığın artırılması çalışmalarına büyük bir titizlikle devam edilmektedir.Güvenilir gıda arzının sağlanması sürecinde; tüketicilerimizin ve tüm gıda sektöründe çalışan personelin Koronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı korunması ve insan kaynaklı bulaşmaların önüne geçmek ve halk sağlığının korunması amacıyla; hastalığa karşı farkındalığı artırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli etkin bir şekilde çalışma ve yerinde kontrol faaliyetlerini ara vermeden sürdürmektedir.Bu doğrultuda 2020 Yılını ilk 4 ayında 2874 adet gıda işletmesi denetlenmiş ve Koronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı çalışan tüm personel bilgilendirilmiştir.Konu hakkında açıklamada bulunan Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel “Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler doğrultusunda ve gerekse Isparta Valiliğimizin tarafından alınan Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda; gıda üretilen-tüketilen işletmeler ve gıda satışı yapılan işletmelerde çalışan tüm personelin hijyen tedbirlerine uymalarına, gıda satış noktalarında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları, özellikle tüm market ve pazarlarda vatandaşlarımızın maske ile alış veriş yapmaları gerektiğini” belirterek;“Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda arzının ve teminini açısında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek amacıyla tüm personelimiz sorumluluk bilincindedir. Bu salgın hastalık sürecinde gıda arzının ve gıda üretiminin ne kadar önemli olduğu bariz şekilde görülmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan bütün personeliyle ve üreten çiftçisiyle, yetiştiricisiyle, gıda işleyen ve üreten işletme çalışanlarıyla ülkemizin bu mücadelesine olumlu katkılarda bulunmaktadır” dedi.