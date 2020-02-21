Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

TCKN SON HANESİ VKN son HANESİ AKTARIM TARİHİ 0 2 0 1 2 3 5 7 9 21 Şubat 2020 Saat 18:00'den sonra 4 6 4 6 28 Şubat 2020 Saat 18:00'den sonra 8 8 06 Mart 2020 Saat 18:00'den sonra

İlgili desteklemelere başvuran çiftçilerimize önemle duyurulur.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize sağlanan Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri yapılıyor.Söz konusu ödemeler 21.02.2020 - 28.02.2020 ve 06.03.2020 tarihlerinde saat 18:00'den sonra üretici adına açılmış/açılacak olan hesaplara aşağıdaki takvim doğrultusunda 3 dilim halinde aktarılacaktır.Ödemeler; T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre aşağıdaki takvime uygun olarak yapılacaktır.