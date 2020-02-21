T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı : 59916911-621.99-E.624238 20.02.2020
Konu :2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
BASIN BÜLTENİ
2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize sağlanan Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri yapılıyor.
Söz konusu ödemeler 21.02.2020 - 28.02.2020 ve 06.03.2020 tarihlerinde saat 18:00'den sonra üretici adına açılmış/açılacak olan hesaplara aşağıdaki takvim doğrultusunda 3 dilim halinde aktarılacaktır.
Ödemeler; T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre aşağıdaki takvime uygun olarak yapılacaktır.
|TCKN SON HANESİ
|VKN son HANESİ
|AKTARIM TARİHİ
|0 2
|0 1 2 3 5 7 9
|21 Şubat 2020 Saat 18:00'den sonra
|4 6
|4 6
|28 Şubat 2020 Saat 18:00'den sonra
|8
|8
|06 Mart 2020 Saat 18:00'den sonra
|İlgili desteklemelere başvuran çiftçilerimize önemle duyurulur.