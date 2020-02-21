Davraz Kayak Merkezi'nde Çığ Tatbikatı Yapıldı

21.02.2020Isparta Valiliği koordinasyonunda, Isparta Belediyesi İtfaiye Ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri(AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, İl Özel İdaresi Ekipleri, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) Ekipleri, Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) Ekipleri ve Davraz Off-Road Kulübü üyelerinin destekleriyle gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği merkez üssü Çobanisa köyü olan 6.1 şiddetindeki depremle başladı. Çalışmaları Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde izledi.Depremin hemen ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı başkanlığında kriz merkezi oluşturularak il genelindeki gerekli koordinasyon sağlandı. Gelen ihbarlar hızla değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Depremin merkez üssü olan Çobaniisa köyünde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahaleyi yerinde izleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yangına kısa sürede müdahale ederek söndüren itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek birer teşekkür belgesi verdiler.Bu tür tatbikatların afetlere hazırlık bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu kağıt üzerinde bulunan afet planlarının sahada uygulanmasının ekiplere tecrübe kazandırdığını söyledi.Vali Seymenoğlu, “Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor. Şimdi planları bir senaryoyla alanda uyguluyoruz. Planlarımızı alanda uygulamadığımız takdirde eksiklerimizi göremiyoruz. Bunu görebilmek için de böyle büyük bir organizasyon yaptık. Bu organizasyon içerisinde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri var. Hepsinin ayrı görevleri var; arama ekipleri ayrı, kurtarma ekipleri ayrı, yardım ekipleri ayrı bunun benzeri birçok ekip oluşturuldu. Şimdi onların alandaki çalışmalarını görmüş olacağız.” dedi.Yangının ardından senaryo gereği Davraz Kayak Merkezi’ne çığ düştüğü ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Burada jandarmaya ait canlı arama köpeği Leo’nun çığ altında kalan kişilerin yerini tespit etmesiyle ekipler tarafından kazazedeleri çıkarma işlemi yapıldı. Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden başarıyla kurtarıldı. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşları ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan 80 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.Gerçeğine yakın bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat için görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Seymenoğlu ardından kurtarma çalışmalarını izledi.