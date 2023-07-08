Benzin ve motorine büyük bir zam geliyor! Türkiye'de KDV oranlarının son değişikliği 2002 yılından beri yapılmamıştı, ancak Pazartesi günü itibariyle KDV oranları yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu karar, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Henüz zam uygulanmamış olmasına rağmen, haftanın başından itibaren akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Dolar kurundaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.

Şu anda güncel akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişmekle birlikte, ortalama olarak benzinin litre fiyatı 26,10 TL, motorinin litre fiyatı 24,70 TL ve LPG'nin litre fiyatı 11,05 TL olarak belirlenmiş durumda.

KDV'deki yüzde 2'lik artışla birlikte araç sahipleri litre başına 44 kuruş daha fazla ödeme yapacaklar. Önceden uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 20'ye yükseldiğinden dolayı, benzinin litre fiyatında 44 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 42 kuruşluk bir artış yaşanacak. Yakıt fiyatlarındaki bu büyük zammın dikkatle takip edilmesi gerekiyor.