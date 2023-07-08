



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte belediye yatırımlarınıyerinde inceledi.Başkan Başdeğirmen ve beraberindeki heyet gece saatlerinde 6 Mart Caddesindeki asfaltlama çalışmalarını büyük özveriyle sürdüren personele kolaylıklar diledi, ardından Mimar Sinan Camii avlu ve çevre düzenlemesi ile yeni etabına başlanan Tarihi Üzüm Çarşısında incelemelerde bulundu.Çalışmaları 3 Temmuzda başlayan ve bugün sabahın erken saatlerinde bitirilen merkezdeki asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmaların hızlı bir şekilde program dahilinde sürdürüldüğünü dile getirdi. Keskin, “Belediyemiz asfalt sezonunu açmasıyla birlikte şehirde ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Bu sürece katkı sağlayan Belediye Başkanımıza ve şahsında tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte asfalt çalışmalarının ardından Mimar Sinan Cami avlusu ve çevresi ile Tarihi Üzüm Çarşısında bugüne kadar yapılan çalışmaları gece saatlerinde inceledi.İncelemeler sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, “Belediye Başkanımıza ve şahsında tüm arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Mimar Sinan Camiinin siluetinin ortaya çıkarılması, avlu duvarlarının kaldırılarak yeni meydan düzenlemesi yapılmasından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine Ulu Cami ve Kavaklı Camii avlu duvarlarının kaldırılıp camilerin daha ön plana çıkması, bunun yanı sıra şehrimizdeki tüm camilerimizin bakımını, temizliğini, halılarının yıkanmasına kadar tüm işlerini yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Isparta Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaların sadece bir bölümünü incelediklerini ve yerinde gördüklerine değinen Milletvekili Gökgöz, “Bu vesileyle hem asfalt çalışmalarının hem Tarihi Üzüm Çarşımızın, Mimar Sinan Cami ile beraber çarşımızın da böyle bir meydanla buluşturan Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler bu millete hizmetkar olduğumuzu ifade ederek Belediye Başkanımızla beraber Isparta’mıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.Isparta’nın merkezinde yıllardır bakımsız olarak kalan Tarihi Üzüm Çarşısının restorasyonunun bu dönemde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun da “Bugün belediye başkanımızın öncülüğünde Isparta Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları gece vakti yerinde gördük ve gerçekten de birçok yaptığımız iş var ancak Isparta’nın kalbini adeta yeniden elden geçiriyoruz. Isparta’nın merkezinde mezbelelik olan ITKM’yi terk edilmiş kaderinden yeniden ayağa kaldırmak suretiyle Isparta’nın kalbini tekrardan güçlü bir şekilde atar hale getirmiştik. Belediyemiz Üzüm Pazarındaki dükkanlarımızın restorasyonunu tamamlıyor. Isparta’nın kalbine yakışır şekilde bir üzüm pazarı restore edilmiş oluyor. 118 adet dükkanınrestore edilip, buradaki esnafımızın hiçbir şekilde mağdur edilmeden restorasyonunu tamamlamış olmakta ayrı bir güzellik. Belediye Başkanımızın bu anlamda Valilik binası arkasındaki alana yaptığı dükkanları esnafımızın hizmetine sundu. Şehrin merkezini daha canlı ve ışıklı bir hale getirdik. Canlı ve ışıklı halinden dolayı vatandaşlarımız neden bu kadar elektrik yanıyor diye sorabilir. Belediye Başkanız Güneş Enerjisi Santrallerini kurmuş oldu. Burada belediyemiz kendi tükettiği elektriği de kendi üretmek suretiyle de büyük bir enerji yükünden de kurtulmuş oldu. Yani neresinden bakarsanız bakın çok komplike ve bütün detaylarıyla çalışılmış, üzerinde durulmuş ve Ispartalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş bir çalışmanın örneğini Üzüm Pazarında gördük. Damgacı Sokakta yapılan işler var. İnşallah bunları daha da genişletmek suretiyle Isparta’mızı daha da canlı hale getirmek hedefimiz. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclisimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Isparta’mıza hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta’da yaptıkları çalışmaları AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte gece yerinde incelediklerini dile getirdi. Başkan Şükrü Başdeğirmen, 3 Temmuzda başlayan gece asfalt çalışmalarının tamamlandığını aktararak, “Mimar Sinan Caddemiz, Zübeyde Hanım Caddemiz, 6 Mart Atatürk Caddemiz de asfalt çalışmaları tamamlandı, yaya ve yol çizgileri yapıldı. Son olarak belediye önünden Subay Lojmanlarına kadar olan bölgede bu gece bitirildi. Mimar Sinan Caddemizde de yenilikler yaptık. Aydınlatma direkleri değişti. Mimar Sinan Cami ve çevresinde düzenlemeler yaptık, camimiz çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Üzüm Çarşımızda da restorasyon çalışmalarımızda önemli mesafe kat ettik, son etaplara giriyoruz. Çalışmalar 90 gün içerisinde bitirilerek Isparta’nın Üzüm Çarşımızdaki restorasyonlar tamamlanacak ve tüm esnafımız yerinde olacak. Burada bizim için en önemli konulardan birisi de hiç kimseyi hiçbir esnafımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürdük.Bir hizmeti verirken, biri mutlu olurken, diğerinin mağdur olmaması gerekiyor, bu bakımdan çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla birlikte yaptığımız istişarelerde yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu ve vatandaşlarımızın da bu çalışmalardan memnun olduğunu gördük. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren diğer caddelerimizde de asfaltlama, kaldırım, aydınlatma gibi çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam edecek. Bu sezonumuzu en iyi şekilde değerlendirerek, şehrimizi daha güzel, daha konforlu daha yaşanabilir bir Isparta’yı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu gece bizimle birlikte çalışmalarımıza eşlik eden İl Başkanımıza, milletvekillerimize, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.