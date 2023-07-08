Vali Baruş sözlerine şöyle devam etti: “ Biz bu topraklar için kan verdik, can verdik. Ekmeğimizi bu topraklardan aldık ve bu topraklara geri döndük. Anadolu toprağı bizim için kutsal. İşte bu kutsallığı yaşatan en önemli unsurlardan olan yörükler bu vatanın asli sahipleri. Yörükler, bu ülkenin dağlarında, taşlarında hayvanlarıyla birlikte oradan oraya konar göçerken aynı zamanda bu toprakların bize ebedi vatan olarak kalmasına çok önemli katkılar sundular. Evlatlarını askere gönderdiler, onların şehit verdiler, gazi olarak geri döndürdüler. Yörüklerin vatan sevgisi gerçekten büyük. O nedenle tüm yörük kardeşlerime Türkiye’nin birlik ve beraberliğine sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.