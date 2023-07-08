9. Almadüzü Kuruçeşme Yörük Şöleni Düzenlendi
Vali Aydın Baruş, Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde düzenlenen 9. Almadüzü Kuruçeşme Yörük Şöleni'ne katıldı. Şenlik öncesinde köy merkezindeki yörük müzesini ziyaret eden Vali Baruş, ardından şölen alanında yörük obalarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Akkeçili köyünde 9.’su düzenlenen şölen, geleneksel yörük kültürünü koruma ve tanıtma amacıyla her yıl düzenlenmekte.
Vali Baruş, öncelikli olarak köy merkezinde bulunan yörük müzesini gezerek, yörüklerin yaşam tarzını, el sanatlarını ve geleneklerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından şölen alanına giden Vali Baruş, yörük obalarını ziyaret ederek köy halkıyla ve çevre köylerden gelen vatandaşlara bir süre sohbet etti.
Şölen dolayısıyla vatandaşlara hitap eden Vali Baruş bin yıl önce atalarımızın Anadolu’ya gelerek yurt tuttuklarını belirterek bir yeri yurt yapabilmek için her türlü fedakarlığı yapabilme anlayışına sahip olunması gerektiğini söyledi.
Vali Baruş sözlerine şöyle devam etti: “ Biz bu topraklar için kan verdik, can verdik. Ekmeğimizi bu topraklardan aldık ve bu topraklara geri döndük. Anadolu toprağı bizim için kutsal. İşte bu kutsallığı yaşatan en önemli unsurlardan olan yörükler bu vatanın asli sahipleri. Yörükler, bu ülkenin dağlarında, taşlarında hayvanlarıyla birlikte oradan oraya konar göçerken aynı zamanda bu toprakların bize ebedi vatan olarak kalmasına çok önemli katkılar sundular. Evlatlarını askere gönderdiler, onların şehit verdiler, gazi olarak geri döndürdüler. Yörüklerin vatan sevgisi gerçekten büyük. O nedenle tüm yörük kardeşlerime Türkiye’nin birlik ve beraberliğine sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ardından yörük çadırına geçen Vali Baruş sergilenen halk oyunları gösterisi, mehteran ve Türk halk müziği konserini izledi.
Şölene Vali Baruş’un yanı sıra Senirkent Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Akkeçili Köy Muhtarı Mustafa Ünal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, Toroslar Yörük-Türkmen Federasyonu Başkanı ve Isparta İlbeyi Mustafa Küçükyaman, Akkeçili Köyü Yörük Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şükrü İbişoğlu ve bir çok vatandaş katıldı.