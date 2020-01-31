ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





22.01.2020 ile 27.01.2020 tarihleri arasında Isparta İl Merkezimizde çeşitli yerlerde meydana gelen otodan akü hırsızlığı olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda;

Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 3 erkek şahıs ve kullanmış oldukları kiralık araç tespit edilmiş, şüphelilerden iki şahıs ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 27.01.2020 tarihinde İlimiz de yakalanmış, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada şahısların suçta kullandıkları tornavida, pense, çekiç, anahtar ile 1 adet kamyonet ve 5 adet otomobil aküsü olmak üzere 6 adet akü ele geçirilmiştir.

Şüpheli G.D- ve B-T isimli şahıslar 28.01.2020 günü adli makamlara sevk edilmiş, şüpheli iki şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.