Isparta İli Mülki Sınırlarında Piroteknik Maddelerin Kullanımı Hakkında Karar

AMAÇ

KAPSAM

HUHUKİ DAYANAK

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 29 Eylül 1987 tarih ve 19589 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 87/12028 Karar Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzük Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, İsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 12 sayılı Kararı,

GENEL ESASLAR

SORUMLULUK

YÜRÜRLÜK

Madde 1- İsparta İl merkezinde ve İlçelerinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacı ile Piroteknik Maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin zamansız veya uygunsuz yerlerdeki kullanımından ötürü halkımızda meydana gelenMadde 2- Piroteknik maddeleri (Isı, ışık, ses, gaz veya duman veya bu tür etkilerin kombinasyonunu kendiliğinden egzotermik kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla oluşturmak için tasarımlanan patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin karışımını içeren herhangi bir madde) kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.Madde 3 -Madde 4 - Piroteknik maddelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerince açılan yerlerin kapalı alanları ve umama açık yerlerin kapalı alanlarında kullanılması yasaklanmıştır.Madde 5 - Bu karara aykırı davrananlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca idari para cezası verilir.Madde 6- Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.İlanen tebliğ olunur.Ömer SEYMENOĞLUVali