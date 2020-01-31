Karar No : 2020/1 Karar Tarihi: 27/01/2020
Isparta İli Mülki Sınırlarında Piroteknik Maddelerin Kullanımı Hakkında Karar
AMAÇ
Madde 1- İsparta İl merkezinde ve İlçelerinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacı ile Piroteknik Maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin zamansız veya uygunsuz yerlerdeki kullanımından ötürü halkımızda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can, mal güvenliği ile insan ve toplum sağlının korunması amacını taşımaktadır.
KAPSAM
Madde 2- Piroteknik maddeleri (Isı, ışık, ses, gaz veya duman veya bu tür etkilerin kombinasyonunu kendiliğinden egzotermik kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla oluşturmak için tasarımlanan patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin karışımını içeren herhangi bir madde) kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
HUHUKİ DAYANAK
Madde 3 -
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 29 Eylül 1987 tarih ve 19589 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 87/12028 Karar Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzük
- Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik,
- İsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 12 sayılı Kararı,
Madde 4 - Piroteknik maddelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerince açılan yerlerin kapalı alanları ve umama açık yerlerin kapalı alanlarında kullanılması yasaklanmıştır.
SORUMLULUK
Madde 5 - Bu karara aykırı davrananlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca idari para cezası verilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 6- Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
İlanen tebliğ olunur.
Ömer SEYMENOĞLU
Vali