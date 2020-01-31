T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı basın duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki (2) şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Olayla ilgili olarak Senirkent ilçesinde icra edilen faaliyet sonucu; A.M. (48) ve M.M. (57) isimli şahıslar yakalanmış, üzerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (445) adet sikke, (3) adet metal obje olmak üzere toplam (448) parça tarihi eser ele geçirilmiştir. Yakalanan eserler muhafaza altına alınmış olup şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.