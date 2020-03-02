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Isparta'daki 12 bin lira ödüllü yarışmanın süresi uzatıldı

Isparta'daki 12 bin lira ödüllü yarışmanın süresi uzatıldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
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''Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor'' yarışmasında tarih güncellemesi yapıldı.
Buna göre; son başvuru tarhi 27 Mart 2020'ye uzatıldı.

Yarışmada birinciye 12 bin lira verilecek... işte tüm detaylar...

Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor
Isparta Belediyesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek Logo Tasarım Yarışması açıldı.
Isparta Belediyesi Resmi Web sitesi (www.isparta.bel.tr)’den ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek logo tasarım yarışmasında birinciye 12 bin, ikinciye 5 bin ve 3’üncüye de 3 bin liralık para ödülü verilecek. Başvurular 27 Mart 2020 tarihine kadar spartalogoyarismasi@gmail.com mail adresine gönderilebilecek. Dereceye giren logo 6 Mart 2020 tarihinde ilan edilecek.
Logo Tasarım Yarışmasının katılım, gönderim, kullanım koşulları ve hakları, değerlendirme ve seçici kurul, yarışma takvimine ilişkin hazırlanan şartname şu şekilde;

ISPARTA BELEDİYESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
1) YARIŞMANIN ADI:
Isparta Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

2) YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Isparta Belediyesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.

3) YARIŞMANIN DUYURULMASI:
Yarışma, Isparta Belediyesi Resmi Web sitesi(www.isparta.bel.tr) aracılığı ile Türkiye geneli Belediye ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ile duyurulacaktır.

4) KATILIM KOŞULLARI:
a. Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.
b. Adaylar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.
c. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
d. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
e. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

5) GÖNDERİM KOŞULLARI:
a. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır. Görsel yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi CMYK jpeg ve vektörel çalışma dosyası ile birlikte) hazırlanmış olmalı.
Öz geçmiş bilgileriyle (adı-soyadı, mesleği, e- posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası) birlikte 10 cümleyi geçmeyecek bir logo hikayesi gönderilmelidir.
b. Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir.
Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.
c. Eserler sadece ispartalogoyarismasi@gmail.com adresine gönderilecektir.

6) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI:
a. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Isparta Belediyesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin,  Isparta Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Belediyeye tam lisans/yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
b. Ödül kazanan eser; Isparta Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam, reklam/tanıtım filmleri ve her türlü faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
c. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Isparta Belediyesi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
d. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.

7) ÖDÜL
  • a. Birincilik Ödülü 12.000TL
  • b. İkincilik Ödülü 5.000 TL
  • c. Üçüncülük Ödülü 3.000 TL
Isparta Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte ödül töreni düzenlenecektir.

8) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL
Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır;
Birinci aşama: Seçici kurul ilk 3 logoyu Isparta Belediyesi’ni en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.
İkinci aşama: Isparta Belediye Meclis toplantısında seçici kurulun seçtiği üç logo meclis oylamasına sunulacak, Isparta Belediye Meclisi 1. - 2. ve 3. olacak logoyu belirleyecektir.
  • a. Seçici Kurul
  • Isparta Belediyesi Meclis Üyesi
  • Isparta Belediyesi Meclis Üyesi
  • Isparta Belediyesi Meclis Üyesi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi / Öğretim Üyesi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi / Öğretim Üyesi
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  / Öğretim Üyesi
  • Isparta Güzel Sanatlar Lisesi  / Öğretmen
  • b. Seçici Kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Isparta Belediyesi tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.
  • b. Seçici Kurul, birinci olmaya hak kazanan logoyu belirler. Eser, Kurumu ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Dereceye giren eseri “Isparta Belediyesi Logosu” olarak belirleme yetkisi, Isparta Belediyesi’ne aittir.

9) YARIŞMA TAKVİMİ
1. Son Başvuru Tarihi : 27/03/2020
Sonuçlar, www.isparta.bel.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

10) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI:
Adres: Isparta Belediyesi
Kutlubey Mah. Mimar Sinan Cad. No:1 ISPARTA
Tel : 0246 211 60 00 - 01
Web sitesi: www.isparta.bel.tr
E-posta: ispartalogoyarismasi@gmail.com
b. Seçici Kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Isparta Belediyesi tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.
Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor! 12 bin TL Ödül var!Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor! 12 bin TL Ödül var!
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