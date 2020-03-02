Mahsur Kalan Vatandaşlarımız Kurtarıldı.

02.03.2020

29 Şubat 2020 tarihinde Yalvaç İlçesi Sücüllü Köyünden Umut Yılmaz ve arkadaşı 2000 rakımlı tepelerde bulunan yel değirmeni ve güneş panellerinin bakımını yapmak üzere Isparta-Afyon sınırında bulunan dağlara çıktıktan sonra kar ve tipinin bastırması üzerine dağda mahsur kalmıştır.112 Acil Çağrı Merkezine 18:40 sularında gelen ihbar üzerine olay bölgesine 4 Kişilik AFAD Arama-Kurtarma Ekibi intikal etmiştir.AFAD Ekipleri Amfibik Araç ile , İlçe Jandarma ve Sücüllü Köyü muhtarı ve ekiplerinin kepçelerle bölgeye hareket ederek yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır.Saat 23:30 civarında mahsur kalan vatandaşlar Sücüllü köyünde ailelerine teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.