ISPARTA AFAD BÜLTENİ
Mahsur Kalan Vatandaşlarımız Kurtarıldı.
02.03.2020
29 Şubat 2020 tarihinde Yalvaç İlçesi Sücüllü Köyünden Umut Yılmaz ve arkadaşı 2000 rakımlı tepelerde bulunan yel değirmeni ve güneş panellerinin bakımını yapmak üzere Isparta-Afyon sınırında bulunan dağlara çıktıktan sonra kar ve tipinin bastırması üzerine dağda mahsur kalmıştır.112 Acil Çağrı Merkezine 18:40 sularında gelen ihbar üzerine olay bölgesine 4 Kişilik AFAD Arama-Kurtarma Ekibi intikal etmiştir.AFAD Ekipleri Amfibik Araç ile , İlçe Jandarma ve Sücüllü Köyü muhtarı ve ekiplerinin kepçelerle bölgeye hareket ederek yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır.Saat 23:30 civarında mahsur kalan vatandaşlar Sücüllü köyünde ailelerine teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.