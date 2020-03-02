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İMO Isparta'dan önemli bilgilendirme ve davet!

İMO Isparta'dan önemli bilgilendirme ve davet!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
1-7 MART DEPREM HAFTASI
 
İnşaat mühendisliği, yer altında ve yer üstünde güvenli ve sağlıklı yapı üretebilen ve bunu örnek uygulamalarla kanıtlayan bir bilim dalıdır. İnşaat mühendislerinin görevi sadece güvenli yapılar üretmek değildir. İnsanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede, yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır.
Türkiye, bir deprem ülkesidir. Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesi sorunun ana kaynağını oluşturuyor. İzlenmesi gereken tek yol, yapıların; mesleki derinliği olan, ahlakı ve etik anlayışı yüksek meslek insanları tarafından planlanması, tasarlanması, uygulanması ve denetlenmesidir. Açıkçası, kentleşme bilimine uygun olarak tasarlanan yapıların, "Deprem Yönetmeliklerine" uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca standartlara uygun malzemeler kullanılarak, etkili bir denetim mekanizmasının yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olduğunun kavranmasıdır.
Yapı stokumuzun durumuna baktığımızda doğa olayları karşısında son derece zayıf olduklarını söyleyebiliriz.

İnşaat Mühendisleri Odası`na göre temel sorun; Plansızlık, çarpık kentleşme, yapı üretim sürecinin ve mesleki uygulamaların niteliksiz olması ve yapı üretiminin yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Sorun, depremin kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlardır.
Üstelik ülkemizde binaların yıkılması için artık deprem bile gerekmiyor. Yapılarımız hiçbir dış etken olmadan bile yıkılıyor. Bu mesleki denetimin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Yapıları depreme karşı hazırlamanın iki yolu vardır:
İlki; Mevcut yapı stokunun durumu tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasıdır.
İkincisi; Yeni yapılacak olan yapıları bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapmaktır. Planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılmasına kadar tüm süreç mesleki yeterliliğe sahip mühendisler tarafından yönetilmeli ve denetlenmelidir.

Bilinmelidir ki “Deprem Öldürmez Bina Öldürür.”
Bu bağlamda 1-7 Mart deprem haftasında, bilinçlenmek adına deprem konusunda uzman, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Sayın Yoshinori MORİWAKİ’ yi konferans vermek üzere ilimize getiriyoruz.
Sayın MORİWAKi bize, “Deprem Afetine Hazır mısınız!” konulu konferans verecek olup, konferans 5 Mart Perşembe Günü Gökkubbe Fuar Merkezinde saat 14:30 da olacaktır.
Bu bağlamda Konuşmacımızı Kitap Fuarına kabul eden, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü BAŞDEGİRMEN’ e teşekkür ediyoruz.
Tüm halkımızı bilinçlenmek üzere, Konferansımıza bekliyoruz.
 
Şeref KORKMAZ
İnşaat Yüksek Mühendisi
İMO Isparta Temsilcisi

 
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