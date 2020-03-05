PROGRAM ADI ÖZEL ŞARTLAR KATILIMCI

SAYISI KATILIMCI BAŞVURU BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ MÜLAKAT/

SEÇME TARİHİ SAATİ

PORTAL NO

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı

Bay/Bayan olmak

6 04.03.2020 15.03.2020 16.03.2020

09:30

900436

Eğitim Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Günleri Eğitim Saati Sanayi Mah. 148.Cad. No:26 Merkez/ISPARTA

23.03.2020 12.10.2020 Hafta içi 5 gün 8 saat

ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİIsparta İl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, istihdam garantili olarakmesleğinde kurs açılacaktır.Kursiyer mülakat/seçmeleriaşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.Eğitime katılmak isteyen kişilerin Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kurs için son başvuru tarihinden önce gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaparak müracaat etmeleri, mülakat için belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.(1) a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,b) 15 yaşını tamamlamış olmak,c) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmakd) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,e) Emekli olmamak,f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.(3) Kurumumuzca Kursiyerlere günlük 89.40 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.(4) Programdan mezun olan kursiyerlere Milli Eğitim Onaylı mesleki eğitim sertifikası verilecektir.(5) Öncelikli olarak Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin lisans/önlisans veya diğer lisans/önlisans bölümlerinden mezun olmak