Isparta İl Müdürlüğümüz ile Itech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Sanayi ve Tic. Limited Şirketi işbirliğinde, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, istihdam garantili olarak Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı mesleğinde kurs açılacaktır.
Kursiyer mülakat/seçmeleri Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Eğitime katılmak isteyen kişilerin Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kurs için son başvuru tarihinden önce gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaparak müracaat etmeleri, mülakat için belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
|PROGRAM ADI
|ÖZEL ŞARTLAR
|KATILIMCI
SAYISI
|KATILIMCI BAŞVURU BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
|MÜLAKAT/
SEÇME TARİHİ
|SAATİ
|PORTAL NO
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|
Bay/Bayan olmak
|6
|04.03.2020 15.03.2020
|16.03.2020
|
09:30
|900436
|Eğitim Yeri
|Başlama Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Eğitim Günleri
|Eğitim Saati
|Sanayi Mah. 148.Cad. No:26 Merkez/ISPARTA
|23.03.2020
|12.10.2020
|Hafta içi 5 gün
|8 saat
KURSA KATILMA ŞARTLARI
(1) a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak
d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
e) Emekli olmamak,
f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.
(3) Kurumumuzca Kursiyerlere günlük 89.40 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.
(4) Programdan mezun olan kursiyerlere Milli Eğitim Onaylı mesleki eğitim sertifikası verilecektir.
(5) Öncelikli olarak Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin lisans/önlisans veya diğer lisans/önlisans bölümlerinden mezun olmak
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ