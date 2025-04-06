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Isparta’da Yeni Bir Lezzet Dönemi Başlıyor: Kallavi Pilav, Kovada Pilav!

Isparta’da Yeni Bir Lezzet Dönemi Başlıyor: Kallavi Pilav, Kovada Pilav!
ISPARTA
G.Tarihi: 05.04.2025 12:32
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Isparta’da Yeni Bir Lezzet Dönemi Başlıyor: Kallavi Pilav, Kovada Pilav!

Isparta'da pilavın en lezzetli hali artık Kallavi Pilav’da sizleri bekliyor! Kovada pilav ile fark yaratan Kallavi Pilav, tavuk suyu ve tereyağı ile hazırlanan mükemmel pilavı, tiftik tavuk ve 10 çeşit farklı sos seçeneğiyle buluşturuyor. Yeni açılan bu mekan, şehre taze bir lezzet anlayışı getiriyor ve pilav severlerin dikkatini çekiyor.

Kovada Pilav: Lezzet Dolu Bir Deneyim!

Kallavi Pilav, pilavın geleneksel tarifini farklı bir boyuta taşıyor. Tavuk suyu ve tereyağı ile hazırlanan kovada pilav, tiftik tavuk ve garnitürlerle birleşerek bir lezzet şöleni sunuyor. Tereyağının kattığı o eşsiz zenginlik, pilavın her lokmasında hissediliyor. Bu özel pilav, her lokmada tavuk suyunun derin lezzetiyle yumuşacık bir dokuya sahip. Kallavi Pilav, Isparta'da kovada pilav keyfini deneyimleyebileceğiniz tek adres!

10 Farklı Sosla Zenginleştirilen Pilavlar!

Kallavi Pilav, lezzetini çeşitlendirmek isteyenlere de hitap ediyor. 10 farklı sos seçeneği ile pilavınızı kişiselleştirebilirsiniz. Tatlı, acılı veya baharatlı soslarla pilavınıza farklı bir lezzet katmak mümkün. İster tavuklu pilav, ister sade pilav, her biri sizin damak zevkinize hitap edecek.

Suffle Lezzetiyle Pilavınızı Tamamlayın!

Kallavi Pilav'ın sunduğu enfes sufflesi ise pilavın tadını taçlandırıyor. Pilavın üzerine serpiştirilen bu yumuşacık ve hafif tatlı sufle, her lokmada ağızda eriyen bir tat bırakıyor. Bu tatları bir arada deneyimlemek için Kallavi Pilav’ı ziyaret etmeyi unutmayın!

Kallavi Pilav Nerede?

Kallavi Pilav, Isparta Merkez'de, Mimar Sinan Camii'nin hemen arkasında, Rumeli Tulumbacısı'nın yanında yer alıyor. Hem şehir merkezine yakın konumuyla hem de geniş oturma alanlarıyla sizlere rahat bir yemek deneyimi sunuyor. Yeni açılan bu mekan, şehrin lezzet haritasında önemli bir yer edinecek gibi görünüyor.

Paket Servis İmkanı ile Her Yerde!

Kallavi Pilav, paket servis seçeneğiyle de lezzetlerini sizlere ulaştırıyor. Evde ya da ofiste olsanız da, 0 553 543 11 92 numarasını arayarak Kallavi Pilav’ın muazzam lezzetlerini kapınıza getirebilirsiniz.

Kallavi Pilav – Isparta’nın Yeni Lezzet Durağı!

Isparta'da tavuk pilavına olan bakış açınızı değiştirecek Kallavi Pilav, sadece bir yemek değil, bir lezzet deneyimi sunuyor. Tavuk suyu, tereyağı ve taze malzemelerle hazırlanan kovada pilav, zengin soslar ve mükemmel garnitürlerle birleşerek unutulmaz bir tat ortaya çıkarıyor. Kallavi Pilav’ın eşsiz sosları, garnitür çeşitliliği ve enfes sufflesi ile damak tadınıza hitap eden bir yemek deneyimi için hemen Kallavi Pilav’ı keşfedin!

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