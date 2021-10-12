Konu : Yetiştiricilere Ücretsiz Kene İlacı Dağıtıldı

BASIN BÜLTENİYetiştiricilere Ücretsiz Kene İlacı DağıtıldıIsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 1700 adet dökme çözelti Isparta ili merkez ve köylerinde hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu çözelti Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan keneler ile mücadele başta olmak üzere hayvanlarda yaygın biçimde karşılaşılan sinek, bit, uyuz etkenleri ve diğer dış parazitlere karşı mücadele amacıyla kullanılmaktadır.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi keneler tarafından taşınan viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Etkeni, Bunyaviridae ailesinin Nairovirüs cinsine mensup bir RNA virüsüdür. Virüs insanlara enfekte kenelerin tutunması ile veya viremik hayvanlara ait kan, doku ve vücut sıvıları ile temasla bulaşır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aynı zamanda zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli olması sebebiyle insanlarda en sık karşılaşılan belirtiler; ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishaldir. Ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilmektedir.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi mücadelesinin temelini bireysel korunma uygulamaları ile evcil hayvan zinciri ve yakın çevresinde kene popülasyonunun kontrol altında tutulması oluşturmaktadır. Konak canlılarda kimyasal mücadele kene mücadelesinde yaygın olarak kabul gören en etkili yöntemdir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından dağıtımı gerçekleştirilen ilacın nasıl uygulanacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bu çalışmada amaç başarılı bir mücadele programının yürütülebilmesi ve enfeksiyon zincirinin kırılmasıdır.