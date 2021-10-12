BELEDİYE BAŞKANI MÜFTÜLÜĞÜ ZİYARET ETTİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Bayram Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu.Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte İl Müftüsü Şahin’in şahsında din görevlilerinin haftasını tebrik eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, din görevlilerinin bir insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her noktasında yer aldığını belirtti ve Müftülüğün arkasındaki kapalı otopark inşaatının tamamlandığını, çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanacağını aktardı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Şahin de; “Hep bizimle birlikte oldunuz. Biz de sizlerle birlikte olmayı görev sayıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bu gibi güzel işler belediyemiz ve halkımız işbirliğiyle yapılır. Camilerimizin temizliği hususunda bizlere yardımcı olduğunuz için de sizlere duacıyız” şeklinde sözlerini tamamladı.