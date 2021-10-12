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Başkan Başdeğirmen’e ulaşım teşekkürü

Başkan Başdeğirmen’e ulaşım teşekkürü
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen’e ulaşım teşekkürü
Isparta Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin merkeze bağlı Deregümü ve Yakaören Köylerine hizmet vermeye başlamasının ardından köy muhtarları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakcı, Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay ve azaları beraberinde Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Köy sakinlerinin Başkan Başdeğirmen’e selamlarını ileten Muhtarlar, özel halk otobüsleri kooperatifinin bir hafta önce Yakaören ve Deregümü köylerine seferlerini başlattıklarını dile getirdi. Muhtarlar, “Taşıma ve güzergâh konusunda iki köy olarak sorunlar yaşıyorduk. Vatandaşlarımızın merkeze, çocuklarımızın okullarına ulaşımında sorunlar vardı. Bu durumu şahsınıza ilettik. Sizde buna kayıtsız kalmayarak meclisten de karar çıkararak halk otobüslerimizin köyümüze hizmet vermesine vesile oldunuz. Halkımız ve bizler verilen hizmetten memnunuz. Yapmış olduğunuz bu hizmetten dolayı şahsımız, heyetimiz ve köy sakinlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz” dediler.
Yakaören ve Deregümü köy muhtarlarının durumu kendilerine ilettiklerini ve Başkan Başdeğirmen ile konunun istişaresini gerçekleştirdiklerini belirten Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de “Sizlerde Isparta’nın mahalleleri ne kadar kaliteli hizmet alıyorsa, civar köylerimizin de aynı hizmeti alması noktasında ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdiniz. Bizlerde güzergahlar noktasında çalışmamızı yaptık, belediye meclisimizin de onayı ile vatandaşlarımızın şehre ulaşımı noktasında yaptığımız planlamayı geçen hafta itibariyle hizmete geçirdik” görüşlerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kooperatifin halk adına şehir içerisinde hizmet verdiğini hatırlattı. Göreve gelmeden önce ‘Isparta sadece 44 mahallesinden ibaret değildir, en yakın köylerimiz, ilçelerimiz, beldelerimizde bu mahallelerimizin içerisindedir’ sözü olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Yüce Rabbim verdiğimiz bu sözü yerine getirmeyi bize nasip etti” dedi.
Yıllardır merkez köylerin şehir merkezine ulaşımında sorunlar yaşadığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Sizlerin bize müracaatı oldu. Halk otobüsü yöneticilerimizle konuyu istişare ettim. Onlarda bu konuya hassasiyet gösterdiler. Bir hafta önce de bu hizmet başladı. Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli. Bu noktada halk otobüsleri başkanımıza ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye olarak köylerimize sadece otobüs anlamında değil, diğer noktalarda da hizmet veriyoruz. Halkın memnun olacağı, faydalanabileceği konularda destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Baştan verdiğimiz sözümüz geçerli ve geçerliliğini de devam ettirmektedir. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.


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