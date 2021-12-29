ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı. Eğirdir Gölü'nde yaşayan kuşlara yem atıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Eğirdir'in mahalle ve sokak araları ile Eğirdir Gölü'nde bulunan kuşlara yem bırakan görevliler vatandaşlar tarafından büyük alkış alıyor.Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse; 'Soğuk kış günlerinde Eğirdir Belediyesinin Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak periyodik beslenme çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önceden sıfır atık malzemelerinden yaptığımız ve sokaklara bıraktığımız yemlikleri kontrol ederek kendi üretimimiz olan kedi ve köpek mamalarını da yeniliyoruz, can dostlarımız sokak hayvanlarımız sahipsiz değil.' ifadelerini kullandı.