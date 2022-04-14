Yeni park alanları kazandırılıyor,onlarca ağaç toprakla buluşuyorIsparta Belediyesi, kent içerisinde bulunan 1 milyon 637 bin metrekare yeşil alanda 359 adet park ve mesirelik bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri her geçen gün şehre yeni yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile yürüyüş yolları da kazandırmaya devam ediyor.Isparta Belediyesi, 3 yılda 12 bin metrekarelik park alanında da yenileme, 85 bin metrekarelik alanda da yeni park alanı kazandırdı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak da Işıkkent Mahallesinde 11 bin 600 metrekarelik alanda yeni park alanı kuruyor. Çalışmalar kapsamında park alanında bir adet semt spor sahası inşa edilirken, diğer alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.Park alanında ayrıca yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor aletlerinin de bulunduğu bölümlerin yapım çalışmaları ise tüm hızıyla sürerken, çalışmalar kapsamında park alanında aydınlatma ve otomatik sulama sisteminin kurulumu da tamamlandı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak yeşil alanda ağaçlandırma çalışması kapsamında onlarca Toros sediri, kokulu ardıç ağacını toprakla buluşturuldu.