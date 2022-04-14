EĞİRDİR YÜKSEK HIZLI İNTERNETE KAVUŞTU.







Eğirdir Belediyesi ile Türk Telekom Müdürlüğü işbirliği protokolü bugün Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ile Isparta Türk Telekom Müdürü Yusuf Tuğcan Tırıs tarafından imzalandı.Eğirdir'de yaşayan vatandaşlarımızın talep etmesi halinde bundan böyle Fiber Optik kablo ile halkımız daha hızlı ve kesintisiz hizmet alacaklar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada; 'Eğirdir ilçemizin teknoloji alanında geleceğe hazırlanması, orta ve uzun vadede haberleşme ihtiyaçlarının dünya ile eş seviyede karşılanabilmesi amacıyla Eğirdir Belediyesi ile Türk Telekom Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandık. Protokol sayesinde Eğirdir ilçemizde yapılan ya da yapılacak olan yeni binaların tamamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun belirlediği standartlarda yapısal kablolama yapılmasının önünü açmayı planlanmaktayız. İnşaat sektörünün hızla ilerlediği ve geliştiği ilçemizde yeni yapılacak konut ve işyerlerine ait binalarda, gelişen haberleşme teknolojisine uygun olarak altyapının daire içerisine kadar Fiber Optik kablo olarak tesis edilmesine imkân sağlanacaktır.Söz konusu uygulama ile gelişen teknolojiye uyum sağlanması, vatandaşlarımıza yüksek hızlı fiber internet hizmeti verilmesi, Akıllı Şehirler ve Akıllı Evlerin inşa edilmesinde önemli rol alan yüksek hızlı altyapının genişletilmesi, çevre estetiğinin korunması ve ülke kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenmiştir.Bu uygulama ile yeni yapılacak konutlarda ikamet eden vatandaşlarımız, sabit internet talebinde bulunmaları durumunda yüksek hızlı fiber internet hizmetinden anında yararlanabileceklerdir. Halkımıza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)