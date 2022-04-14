Isparta Belediyesi öncülüğünde Tarihi Damgacı Sokaktaki 29 evin 18’inin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarına başlandı. İlk etapta 18 evin restorasyonu yapılarak, mülk sahiplerine teslim edilecek.Isparta Belediyesi, Tarihi Damgacı Sokak başta olmak üzere şehirde sit konumunda bulunan tarihi yapılara sahip çıkıyor. Bu kapsamda Tarihi Damgacı Sokakta bulunan 29 evin projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 11’i tescilli 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması ihalesi gerçekleştirildi. İhale sürecinin ardından yüklenici firma restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarına başladı. 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılmasının 2022 yılında tamamlanarak, ev sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmaları Isparta Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Anıtlar Kurulunca ortak yürütülüyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce mülk sahipleriyle bir araya gelmiş ve amaçlarının Damgacı Sokak ve bölgedeki tarihi, tescilli evlerde restorasyon çalışmaları yaparak, bölgeyi topluma kazandırmak ve yaşam alanı haline getirmek istediklerini söylemişti. Başkan Başdeğirmen, “Sokak sağlıklaştırılması Türkiye’nin birçok yerinde var. Başka bir şehre gittiğinizde sizi gezdirmek amacıyla sokak sağlıklaştırılması yapılmış eski yıllara ait evlerin bulunduğu yerlere götürüyorlar. Ama biz dışarıdan gelen bir misafirimiz olduğunda bu şekilde evlerimiz olmasına rağmen 175 yıl önce yapılan tarihi evlerin olduğu yere kimseyi götüremiyoruz. Çünkü sokak sağlıklaştırılması dediğimiz dış cephenin güzelleştirilmesi, özüne uygun şekilde yapılması bugüne kadar sağlanamamış. Biz bunların yapılması için bugüne kadar mücadelesini verdik, çalıştık. 18 evin dış cephe ve çatılarını tamamen yenilenecek. Sizlerden maddi karşılık beklemeden, 1 lira dahi para almadan devletimizin gücüyle evlerimizin sağlıklaştırmasını yaparak sizlere geri teslim edeceğiz” demişti.Mülk sahipleri de diğer illerde gördükleri projenin Isparta’da uygulanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Isparta’mız için çok güzel olacak. Başkanımızın sayesinde daha güzel işler de yapılacak. Başkanımızın yaptığı her işten memnunuz” görüşlerinde bulunmuşlardı.