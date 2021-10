Eğirdir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

Kaymakam Adem Çelik’in "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Eğirdir’de de coşkuyla kutlanmaya başladı.Eğirdir Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yıldönümü kutlama programı, bugün saat 13.00’de Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmaları ile başladı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız söylenildi.Düzenlenen törene; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Veli Gök, yüksek rütbeli subaylar, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan Yüce Milletimizin, özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 98’nci yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır.Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren Milletimizin kahraman evlatları Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar tarihinin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur ve umut olmuştur.Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir.Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Eğirdirli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.