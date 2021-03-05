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Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri

Isparta'da Kontrollü Normalleşme Dönemi Denetimleri Başladı

Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Kontrollü Normalleşme Dönemi Denetimleri Başladı
Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Isparta il genelinde bugün geniş kapsamlı koronavirüs denetimleri gerçekleştiriliyor. 1250 personelle başlatılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kuralları denetleniyor. Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak ihlallerin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı söylendi.
Isparta Valiliği koordinesinde gerçekleşen denetim seferberliği için sabah saatlerinde bir araya gelen ekiplere görevliler tarafından bölge paylaşımı yapıldı. Denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kolluk görevlileri, belediye çalışanları, meslek odaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.
Denetimlerde kafeler, lokantalar, berberler, marketler, pazarlar, toplu ulaşım araçları, parklar gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kontrollü sosyal hayatın her adımı titizlikle incelendi. İş yeri sahiplerinden, çalışanlardan ve vatandaşlardan belirlenen kurallardan kesinlikle taviz verilmemesi istendi.
Ekipler sık sık esnafa ve vatandaşlara yönelik olarak, Isparta’nın risk grubunun orta seviye olduğunu üst risk gruplarına çıkmamak için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uyarak bir alt kategori olan düşük riskli il seviyesine inilmesinde güç birliği yapılması gerektiğini söyledi.
Denetimler ilçelerde de Kaymakamlıklar koordinesinde yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.
 
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