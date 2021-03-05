YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ YENİDEN BAŞLIYOR

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kontrollü normalleşme dönemi sonrası yeniden başlıyor.İl Müdürlüğümüze bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek 2. etap ÜCRETSİZ kurslara 7-18 yaşarası gençlerimiz katılabilecek. Müracaatlar başvuru formu ile İl Müdürlüğümüz Spor Faaliyetleri Birimine yapılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu kontrollü normalleşme dönemi sonrası yeniden başlıyor.Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinden 7-18 yaş arası gençlerimiz ücretsiz faydalanabilecek.Covid tedbirlerinin uygulanacağı ücretsiz eğitimler 16 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacak. Eğitimler 1 ay 8 seans şeklinde gerçekleştirilecek.Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek ücretsiz yüzme kurslarında 4 antrenör ve 3 cankurtaran görev alacak.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 7-18 yaş tüm gençlerimizi projeye katılarak, yüzme öğrenmeye davet etti.‘Yüzme Bilmeyen Projesi’ ücretsiz kurslarına katılmak isteyenler kayıtlarını şahsen İl Müdürlüğümüz Spor Faaliyetleri Birimine aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak, yaptırabilecekler.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü