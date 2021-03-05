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​Isparta32 Spor, Hakan Şimşek’e emanet

​Isparta32 Spor, Hakan Şimşek’e emanet
ISPARTA
G.Tarihi: 04.03.2021 19:41
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Isparta Düğün Salonları
Isparta 32 Spor, Hakan Şimşek’e emanet
Murat Gökhan Çelebi ile yollarını ayıran Isparta 32 Spor'da teknik direktörlük görevine Hakan Şimşek getirildi.
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Tokat Erbaaspor deplasmanında ayrılan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Murat Gökhan Çelebi ile yollar ayrıldı. Yeni teknik Direktör ise Hakan Şimşek oldu. Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanırken, teknik ekipte yardımcı antrenör olarak Turgut Kul ve Ali Özdoğan görev yapacak.
Isparta 32 Spor’un yeni Teknik Direktörü Hakan Şimşek, “Şimdiye kadar Ispartaspor camiasına hizmet vermiş olan başta Hakan Hayati Karaca ve M. Gökhan Çelebi olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür eder, bize bu görevi layık gören Sayın başkanımız Atakan Yazgan’a da ayrıca teşekkürlerimi iletirim. Takımımızın playoff’lara kalma yolunda büyük başarı elde etmesi için çok çalışacağız. Isparta spor taraftarına ve bütün Ispartalılara coşku dolu günler yaşatacağız” dedi.
Teknik Direktör Şimşek “Başarının gelmesi için hep birlikte çok çalışmalı ve taraftarımızı her maçtan sonra mutlu etmeliyiz. Ispartaspor çok büyük bir kulüp. Kulübümüzün başarılı olması için önümüzde hiçbir engel yok. En önemli husus ise birlik olmaktır. Camiamız, kıymetli Ispartalılar ve büyük Ispartaspor taraftarı birlik olduğu zaman aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz takım yoktur” açıklamalarında bulundu.

 
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