Isparta - Antalya 60 Kilometre de az önce orman yangını çıktı
Isparta - Antalya 60 Kilometre de az önce orman yangını çıktı. Gölbaşı Restoran da yakın bir mevkide çıkan yangına ekipler müdahale için yola çıktılar. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ekipler sevk ediliyor.
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