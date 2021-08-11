Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.
İşte alınacak personel sayıları ve yerleri;
Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı / 3 personel
Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı / 6 personel
Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı / 12 personel
Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı / 1 personel
Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı / 15 personel
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı / 110 personel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı / 30 personel
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı / 5 personel
Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım / 70 personel
Serhat Kalkınma Ajansından SERKA Personel Alım İlanı / 5 personel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı / 10 personel
İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı İlanı / 22 personel
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı Memur Alım İlanı / 23 personel