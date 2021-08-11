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Memur alımları başladı! İşte illerdeki ilanlar

Memur alımları başladı! İşte illerdeki ilanlar
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.

İşte alınacak personel sayıları ve yerleri;

Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı / 3 personel

Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı / 6 personel

Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı / 12 personel

Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı / 1 personel

Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı / 15 personel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı / 110 personel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı / 30 personel

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı / 5 personel

Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım / 70 personel

Serhat Kalkınma Ajansından SERKA Personel Alım İlanı / 5 personel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı / 10 personel

İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı İlanı / 22 personel

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı Memur Alım İlanı / 23 personel
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