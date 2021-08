VİA MARKET İLE HERŞEYİ PAKETLEYİN - AMBALAJLAYIN...!

Ambalaj Malzemeleri Çeşitleri Nelerdir?

Isparta'da en kaliteli ambalaj ürünleri tedarikçisi Via Market

VİA MARKET KAĞIT AMBALAJ HAKKINDA

Telefon:

Ambalaj Paketleme Ürünleri

Kullan At Ürünler

Paket Lastiği

Hediye Paketleme Malzemeleri

Kuruyemiş Torbası

Streç Film

Hijyen Aparatları

Alışveriş Torbası

Buzdolabı Poşeti

Dekoratif Kutu

Koli Bandı

Poşet Dosya

Mutfak Önlükleri

Çöp Torbası

Kolonyalar

Plastik Bardak

Yapıştırıcı ve Bantlar

Uyarı & Yönlendirme Ürünleri

Dezenfektanlar

Maskeleme Bantları

Servis Gereçleri

Çift Taraflı Bantlar

Alüminyum Folyo

Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri

Kağıt Ürünleri

Plastik Tabak

Plastik Çatal

Plastik Kase

Maske

Kurulama Bezleri

Duvar Sticker

Genel Çok Amaçlı Temizlik

Kaplama Kağıdı

Okul Etiketi

Yapıştırıcı

Servis Tabakları

Pişirme Kağıdı

Sıvı Sabun

Mutfak Makası

Bulaşık Süngeri

Süngerler

Ofis Çöp Kovası

Peçete

Tuvalet Kağıdı

Temizlik Eldiveni

Islak Mendil

Maskeler

Leke Gidericiler

Profesyonel Temizlik Ürünleri

Eldiven

Hasta Temizlik Ürünleri

Saklama Kutusu

Plastik Kaşık

A4 Fotokopi Kağıdı

Çok Amaçlı Temizleyici

Ambalaj; ürünlerin çarpma, ıslanma veya zedelenme gibi fiziksel dış etkilerden koruyarak zarar görmesini engelleyen koruyucuörtülerdir. Ürünü bir arada tutarak taşınmasını, depolanmasını kolaylaştıran ambalaj malzemeleri genel olarak metal, karton, tahta,plastik, cam ve kâğıttan üretilir. Gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar pek çok alanda kullanılan ambalajlar, hediye paketi olarak kullanılabilir. Doğum günlerinde, yılbaşı ve sevgililer günü gibi özel günlerde aldığınız hediyeleri paketlemenize olanak sağlayan ambalaj malzemeleri, hediyenizi zararlı dış etkenlere karşı korurken görsel olarak daha estetik hale getirmenize yardımcı olur. Kaliteli malzemelerde üretilen birçok ambalaj malzemesi, içindeki ürünleri nem ve benzeri hava şartlarına karşı korurken nakliye sırasında oluşabilecek darbelerin etkili bir şekilde absorbe edilmesini sağlar. Özellikle kırılabilen ve kolay zarar gören malzemeler için kullanılan ambalajlar; cam, ilaç, elektronik, beyaz eşya ve mobilya sektörü gibi ağır materyallerin yanı sıra tekstil, gıda ve kozmetik ürünleri gibi hafif ürünler için de kullanılır.Birbirinden renkli metalize bantlı ambalaj malzemeleri ile zarif detaylara sahip hediye kutuları ve yüksek koruyucu özelliğe sahip balonlu naylon gibi pek çok ambalaj malzemesi, her ürün için çeşitli seçenekler sunar. Her boyutta üretilen ambalaj kâğıtlarından kargo poşetlerine kadar birçok ürün işlevsel olarak büyük kolaylık sağlar. Ambalajlanacak her ürün için birbirinden farklı boyutlara ve ebatlara sahip ambalaj malzemeleri ayrıca dinamik ve renkli tasarımları ile de ön plana çıkar. Şeffaf ve desenli olarak da üretilen ambalajlar, gereksinimlerinize en uygun seçimi yapmanızı oldukça kolaylaştırır. Kâğıt olarak üretilen ve çeşitli ebatlarda bobin olarak satılan ambalaj malzemeleri, uzun formu ile ürünlerinizi daha iyi ambalajlamanıza yardımcı olur. Tek olarak ve 10 adet ile 100 adet arasında satışa sunulan malzemelerin pek çok modeli bantlı olarak üretilir. Özellikle kargolarınız için özel olarak üretilen kargo ambalajları küçük, orta, büyük ve jumbo paket seçeneği ile kargoya vereceğiniz ürünlerin zarar görmesine engel olur. Tüm bu ambalaj çeşitlerinin yanı sıra zeytinyağı gibi şişe ürünler için üretilen tekli, çiftli ve üçlü karton ambalaj malzemeleri, ürünün kutu içerisinde sabit durmasını sağlarken, şişeleri içinde ayrıştırmak ve temas etmesini engellemek için ideal boy ve ebatlara sahiptir.Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler:Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler, Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te üstelik ister toptan ister perakende şeklinde alın!Katlanabilir karton kutular, baskılı bantlar ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklarGenel ambalaj, Karton kutular, polietilen ambalaj,Perakende satış paketleri, Yemek paketleri,Kutular ve karton kutularPalet sarma ve streç film, Ambalaj bantları,Kabarcık sarma bantları,Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolarPolietilen ve kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Paketleyin...!Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.Isparta'nın önde gelen çevre dostu ambalaj tedarikçilerinden biridir ve etik ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen rakipsiz çeşitli çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler sunar. Via Market; Kaliteli ürünlere, uygun fiyatlara, esnek hacimlere ve üstün müşteri hizmetlerine odaklanan Hastaneleri, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin gıda ve catering ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.Via Market ile israfı azaltan ''Yeniden Kullanılabilir'' ürünlerin kullanımını teşvik edinÇöp depolama sahalarına çıkan çöp hacmini azaltmaya yardımcı olacak geri dönüştürülebilir ürünler sunuyoruz.