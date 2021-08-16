GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da kağıt, karton, plastik ambalaj, poşet Via Market'te

Isparta'da ürünlerinizi korumak ve güvenle ulaştırmak için ambalaj ürünleri tedarikçisi mi arıyorsunuz?

Isparta'da kağıt, karton, plastik ambalaj, poşet Via Market'te
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2021 01:17
32 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
VİA MARKET İLE HERŞEYİ PAKETLEYİN - AMBALAJLAYIN...!
Ambalaj; ürünlerin çarpma, ıslanma veya zedelenme gibi fiziksel dış etkilerden koruyarak zarar görmesini engelleyen koruyucu
örtülerdir. Ürünü bir arada tutarak taşınmasını, depolanmasını kolaylaştıran ambalaj malzemeleri genel olarak metal, karton, tahta,plastik, cam ve kâğıttan üretilir. Gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar pek çok alanda kullanılan ambalajlar, hediye paketi olarak kullanılabilir. Doğum günlerinde, yılbaşı ve sevgililer günü gibi özel günlerde aldığınız hediyeleri paketlemenize olanak sağlayan ambalaj malzemeleri, hediyenizi zararlı dış etkenlere karşı korurken görsel olarak daha estetik hale getirmenize yardımcı olur. Kaliteli malzemelerde üretilen birçok ambalaj malzemesi, içindeki ürünleri nem ve benzeri hava şartlarına karşı korurken nakliye sırasında oluşabilecek darbelerin etkili bir şekilde absorbe edilmesini sağlar. Özellikle kırılabilen ve kolay zarar gören malzemeler için kullanılan ambalajlar; cam, ilaç, elektronik, beyaz eşya ve mobilya sektörü gibi ağır materyallerin yanı sıra tekstil, gıda ve kozmetik ürünleri gibi hafif ürünler için de kullanılır.
 
Ambalaj Malzemeleri Çeşitleri Nelerdir?
Birbirinden renkli metalize bantlı ambalaj malzemeleri ile zarif detaylara sahip hediye kutuları ve yüksek koruyucu özelliğe sahip balonlu naylon gibi pek çok ambalaj malzemesi, her ürün için çeşitli seçenekler sunar. Her boyutta üretilen ambalaj kâğıtlarından kargo poşetlerine kadar birçok ürün işlevsel olarak büyük kolaylık sağlar. Ambalajlanacak her ürün için birbirinden farklı boyutlara ve ebatlara sahip ambalaj malzemeleri ayrıca dinamik ve renkli tasarımları ile de ön plana çıkar. Şeffaf ve desenli olarak da üretilen ambalajlar, gereksinimlerinize en uygun seçimi yapmanızı oldukça kolaylaştırır. Kâğıt olarak üretilen ve çeşitli ebatlarda bobin olarak satılan ambalaj malzemeleri, uzun formu ile ürünlerinizi daha iyi ambalajlamanıza yardımcı olur. Tek olarak ve 10 adet ile 100 adet arasında satışa sunulan malzemelerin pek çok modeli bantlı olarak üretilir. Özellikle kargolarınız için özel olarak üretilen kargo ambalajları küçük, orta, büyük ve jumbo paket seçeneği ile kargoya vereceğiniz ürünlerin zarar görmesine engel olur. Tüm bu ambalaj çeşitlerinin yanı sıra zeytinyağı gibi şişe ürünler için üretilen tekli, çiftli ve üçlü karton ambalaj malzemeleri, ürünün kutu içerisinde sabit durmasını sağlarken, şişeleri içinde ayrıştırmak ve temas etmesini engellemek için ideal boy ve ebatlara sahiptir.
  
Isparta'da en kaliteli ambalaj ürünleri tedarikçisi Via Market
 Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler:Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler,   Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te  üstelik  ister toptan ister perakende şeklinde alın!
  
Katlanabilir karton kutular, baskılı bantlar ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklar
Genel ambalaj, Karton kutular, polietilen ambalaj,Perakende satış paketleri, Yemek paketleri,Kutular ve karton kutular
Palet sarma ve streç film, Ambalaj bantları,Kabarcık sarma bantları,Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolar
Polietilen ve kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Paketleyin...!
  
Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya  toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.
 
VİA MARKET KAĞIT AMBALAJ HAKKINDA
Isparta'nın önde gelen çevre dostu ambalaj tedarikçilerinden biridir ve etik ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen rakipsiz çeşitli çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler sunar. Via Market; Kaliteli ürünlere, uygun fiyatlara, esnek hacimlere ve üstün müşteri hizmetlerine odaklanan Hastaneleri, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin gıda ve catering ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.
Via Market ile israfı azaltan ''Yeniden Kullanılabilir'' ürünlerin kullanımını teşvik edin
Çöp depolama sahalarına çıkan çöp hacmini azaltmaya yardımcı olacak geri dönüştürülebilir ürünler sunuyoruz.

Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay

packaging-materials-1487564289-2730043-1

industrial-packaging-material-500x500


product-jpeg-500x500

unnamed

food-packaging-material-500x500

Kutu ve Ambalaj Malzemeleri
  • Ambalaj Paketleme Ürünleri
  • Kullan At Ürünler
  • Paket Lastiği
  • Hediye Paketleme Malzemeleri
  • Kuruyemiş Torbası
  • Streç Film
  • Hijyen Aparatları
  • Alışveriş Torbası
  • Buzdolabı Poşeti
  • Dekoratif Kutu
  • Koli Bandı
  • Poşet Dosya
  • Mutfak Önlükleri
  • Çöp Torbası
  • Kolonyalar
  • Plastik Bardak
  • Yapıştırıcı ve Bantlar
  • Uyarı & Yönlendirme Ürünleri
  • Dezenfektanlar
  • Maskeleme Bantları
  • Servis Gereçleri
  • Çift Taraflı Bantlar
  • Alüminyum Folyo
  • Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri
  • Kağıt Ürünleri
  • Plastik Tabak
  • Plastik Çatal
  • Plastik Kase
  • Maske
  • Kurulama Bezleri
  • Duvar Sticker
  • Genel Çok Amaçlı Temizlik
  • Kaplama Kağıdı
  • Okul Etiketi
  • Yapıştırıcı
  • Servis Tabakları
  • Pişirme Kağıdı
  • Sıvı Sabun
  • Mutfak Makası
  • Bulaşık Süngeri
  • Süngerler
  • Ofis Çöp Kovası
  • Peçete
  • Tuvalet Kağıdı
  • Temizlik Eldiveni
  • Islak Mendil
  • Maskeler
  • Leke Gidericiler
  • Profesyonel Temizlik Ürünleri
  • Eldiven
  • Hasta Temizlik Ürünleri
  • Saklama Kutusu
  • Plastik Kaşık
  • A4 Fotokopi Kağıdı
  • Çok Amaçlı Temizleyici
ısparta ambalajambalajısparta poşetısparta çöp poşetiısparta kağıtısparta ucuz ambalajvia marketambalaj malzemesi tedarikçileriambalaj malzemeleriambalaj ürünleripoşetısparta ambalaj tedarikçisiısparta kağıt ambalajısparta plastik
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da kağıt, karton, plastik ambalaj, poşet Via Market'te
“Yunus'la Yürürken” İsimli Tiyatro Oyunu Isparta'da seyirci ile buluştu
EĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANI
Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?
Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
HABER: ÖTV matrahları değişti
Isparta'da korona vakaları arttı
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
Felaket sonrası resmen yasaklandı
SDÜ Dünya'nın En İyi Kültür ve Sanat Festivali'nde
Antalya- Isparta yolu ile ilgili önemli duyuru
"YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
ISPARTA HABER: YANGIN BÜYÜDÜ BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI
HABER: VALİ SEYMENOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE
ISPARTA VE BÖLGEDE EYYAM-I BAHUR SICAKLARI
Isparta ve bazı illerde İŞKUR memur alıyor!
ISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURU
Son dakika haber: Burdur-Bucak'ta yanan evler var!
AŞIDA ÜÇÜNCÜ REKOR
Son dakika haberi: Kamu işçisinin zammı belli oldu
Memur alımları başladı! İşte illerdeki ilanlar
Isparta'da yeni bir orman yangını daha!
Isparta'da ücretsiz etkinlik
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ali Kurt Hayatını KaybettiAli Kurt Hayatını Kaybetti09 Ağustos 2021
Antalya- Isparta yolu ile ilgili önemli duyuruAntalya- Isparta yolu ile ilgili önemli duyuru12 Ağustos 2021
Son dakika haber: Burdur-Bucak'ta yanan evler var!Son dakika haber: Burdur-Bucak'ta yanan evler var!11 Ağustos 2021
ISPARTA HABER: YANGIN BÜYÜDÜ BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDIISPARTA HABER: YANGIN BÜYÜDÜ BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI11 Ağustos 2021
Isparta'da yeni bir orman yangını daha!Isparta'da yeni bir orman yangını daha!11 Ağustos 2021
Isparta ve bazı illerde İŞKUR memur alıyor!Isparta ve bazı illerde İŞKUR memur alıyor!11 Ağustos 2021
Isparta'da ücretsiz etkinlikIsparta'da ücretsiz etkinlik10 Ağustos 2021
ISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURUISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURU11 Ağustos 2021
Memur alımları başladı! İşte illerdeki ilanlarMemur alımları başladı! İşte illerdeki ilanlar11 Ağustos 2021
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değiştiSon dakika haberi: ÖTV matrahları değişti13 Ağustos 2021
SPORCUMUZ MUSTAFA UZUNER TÜRKİYE ŞAMPİYONUSPORCUMUZ MUSTAFA UZUNER TÜRKİYE ŞAMPİYONU10 Ağustos 2021
ISPARTA VE BÖLGEDE EYYAM-I BAHUR SICAKLARIISPARTA VE BÖLGEDE EYYAM-I BAHUR SICAKLARI11 Ağustos 2021
Felaket sonrası resmen yasaklandıFelaket sonrası resmen yasaklandı12 Ağustos 2021
Isparta'da korona vakaları arttıIsparta'da korona vakaları arttı13 Ağustos 2021
HABER: VALİ SEYMENOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE HABER: VALİ SEYMENOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE 11 Ağustos 2021
Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdiOkullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi14 Ağustos 2021
"YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL""YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"12 Ağustos 2021
Milli Halterciler Isparta'da Davraz’da Kampa GirdiMilli Halterciler Isparta'da Davraz’da Kampa Girdi09 Ağustos 2021
SDÜ Dünya'nın En İyi Kültür ve Sanat Festivali'ndeSDÜ Dünya'nın En İyi Kültür ve Sanat Festivali'nde12 Ağustos 2021
EĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANIEĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANI14 Ağustos 2021