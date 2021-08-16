Ambalaj; ürünlerin çarpma, ıslanma veya zedelenme gibi fiziksel dış etkilerden koruyarak zarar görmesini engelleyen koruyucu
örtülerdir. Ürünü bir arada tutarak taşınmasını, depolanmasını kolaylaştıran ambalaj malzemeleri genel olarak metal, karton, tahta,plastik, cam ve kâğıttan üretilir. Gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar pek çok alanda kullanılan ambalajlar, hediye paketi olarak kullanılabilir. Doğum günlerinde, yılbaşı ve sevgililer günü gibi özel günlerde aldığınız hediyeleri paketlemenize olanak sağlayan ambalaj malzemeleri, hediyenizi zararlı dış etkenlere karşı korurken görsel olarak daha estetik hale getirmenize yardımcı olur. Kaliteli malzemelerde üretilen birçok ambalaj malzemesi, içindeki ürünleri nem ve benzeri hava şartlarına karşı korurken nakliye sırasında oluşabilecek darbelerin etkili bir şekilde absorbe edilmesini sağlar. Özellikle kırılabilen ve kolay zarar gören malzemeler için kullanılan ambalajlar; cam, ilaç, elektronik, beyaz eşya ve mobilya sektörü gibi ağır materyallerin yanı sıra tekstil, gıda ve kozmetik ürünleri gibi hafif ürünler için de kullanılır.
Ambalaj Malzemeleri Çeşitleri Nelerdir?
Birbirinden renkli metalize bantlı ambalaj malzemeleri ile zarif detaylara sahip hediye kutuları ve yüksek koruyucu özelliğe sahip balonlu naylon gibi pek çok ambalaj malzemesi, her ürün için çeşitli seçenekler sunar. Her boyutta üretilen ambalaj kâğıtlarından kargo poşetlerine kadar birçok ürün işlevsel olarak büyük kolaylık sağlar. Ambalajlanacak her ürün için birbirinden farklı boyutlara ve ebatlara sahip ambalaj malzemeleri ayrıca dinamik ve renkli tasarımları ile de ön plana çıkar. Şeffaf ve desenli olarak da üretilen ambalajlar, gereksinimlerinize en uygun seçimi yapmanızı oldukça kolaylaştırır. Kâğıt olarak üretilen ve çeşitli ebatlarda bobin olarak satılan ambalaj malzemeleri, uzun formu ile ürünlerinizi daha iyi ambalajlamanıza yardımcı olur. Tek olarak ve 10 adet ile 100 adet arasında satışa sunulan malzemelerin pek çok modeli bantlı olarak üretilir. Özellikle kargolarınız için özel olarak üretilen kargo ambalajları küçük, orta, büyük ve jumbo paket seçeneği ile kargoya vereceğiniz ürünlerin zarar görmesine engel olur. Tüm bu ambalaj çeşitlerinin yanı sıra zeytinyağı gibi şişe ürünler için üretilen tekli, çiftli ve üçlü karton ambalaj malzemeleri, ürünün kutu içerisinde sabit durmasını sağlarken, şişeleri içinde ayrıştırmak ve temas etmesini engellemek için ideal boy ve ebatlara sahiptir.
Isparta'da en kaliteli ambalaj ürünleri tedarikçisi Via Market
Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler:Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler, Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te üstelik ister toptan ister perakende şeklinde alın!
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VİA MARKET KAĞIT AMBALAJ HAKKINDA
Isparta'nın önde gelen çevre dostu ambalaj tedarikçilerinden biridir ve etik ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen rakipsiz çeşitli çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler sunar. Via Market; Kaliteli ürünlere, uygun fiyatlara, esnek hacimlere ve üstün müşteri hizmetlerine odaklanan Hastaneleri, okulların, üniversitelerin, şirketlerin, mağazaların, fırınların, restoranların, kafelerin ve paket servislerin gıda ve catering ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için iyi bir konuma sahiptir.
Via Market ile israfı azaltan ''Yeniden Kullanılabilir'' ürünlerin kullanımını teşvik edin
Çöp depolama sahalarına çıkan çöp hacmini azaltmaya yardımcı olacak geri dönüştürülebilir ürünler sunuyoruz.
Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
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