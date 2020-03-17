Fatih Mahallesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun temeli atıldı. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak olan 13 derslikli okulun 2020 – 2021Eğitim - Öğretim yılına kadar bitirileceği ve 6 ay da tamamlanacağı belirtildi.



MÜDÜR YAZGAN; “MEVCUT

OKULUMUZ YETERSİZ HALE GELDİ”

Yeni bir okula kavuşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Baki Yazgan; “Bilindiği gibi şuanda eğitim – öğretime devam ettiğimiz bir binamız var. Mahallemiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir mahalle olduğu için buna paralel olarak nüfusu da artmaktadır. Dolayısıyla okulumuz yetersiz hale geldi.



“OKULUMUZUN TEMELİ

ATILDI, İNŞAAT BAŞLADI”

Bu doğrultuda, yaptığımız başvurular neticesinde Valiliğimiz mevcut okul binamızın bahçesine yeni bir okul daha yapılmasına karar verdi. İhalesi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen yeni yapılacak okulumuzla ilgili ihaleyi alan şirket tarafından hafriyat çalışmaları 28 Şubat tarihi itibariyle başlamıştı. Geçtiğimiz Cumartesi günü ise temeli atıldı.



“OKUL, YENİ EĞİTİM – ÖĞRETİM

YILINA BİTİRİLECEK”

Yeni okulumuz 13 derslikli olup, 6 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Diğer bir deyişle okulumuz 2020 – 2021Eğitim - Öğretim yılına kadar bitirilerek yeni eğitim yılında hizmete girmiş olacak” dedi.