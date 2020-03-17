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''Esnafımız İçin Acil Tedbir Alınmalı...''

''Esnafımız İçin Acil Tedbir Alınmalı...''
ISPARTA 0
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Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, korona virüs salgını nedeniyle bazı sektörlerde işlerin durma noktasına geldiğini belirterek, Hükümetten bu konuda esnafa yönelik acil tedbirler almasını beklediklerini söyledi.
 
Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Hükümetin korona virüse karşı almış olduğu tedbirlerin, sağduyulu açıklama ve şeffaf bilgilendirmelerin esnaf teşkilatı, vatandaşlar ve tüm dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılandığını belirterek, açıklamasında şunlara yer verdi:
 
“Hükümetimizin şu ana kadar almış olduğu tüm önlemleri, esnaf teşkilatı olarak sonuna kadar destekliyoruz. Yurtdışı giriş, çıkış yasakları, tüm okullarda eğitime ara verilmesi, spor, kültürel vb etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararları yerinde, doğru ve bizler adına alınmış kararlardır. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.
 
Ancak bu kararlarla birlikte işleri durma noktasına gelen bu sektörlerdeki esnaf ve sanatkârlarımızın Hükümetimizden beklentisi de haklı olarak beraberinde gelmiştir. Özellikle toplu taşıma faaliyetlerini ifa eden okul servis aracı işletmecisi, kantin işletmecisi gibi esnaflarımız başta olmak üzere otobüs, pastane, lokanta ve umuma açık olan işletmelerimizin işleri bir hayli azalmıştır. Bu bağlamda esnaflarımızın kullanmış olduğu kredilerin geri ödemeleri, vergi, Bağ - Kur ve SGK primi ödemelerinin belli bir takvime ötelenmesi, Mart ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin ödeme ve sürelerinin uzatılması büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda işverenlerin iş yeri kiraları ve elektrik, su gibi faturaları da ertelenmelidir.
 
Verilecek faizsiz can suyu kredisi de esnafımızı büyük ölçüde rahatlatacaktır. İki aydan fazla Bağ- Kur prim borcu olan esnafımız muayene olup ilacını maalesef alamıyor. Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin yılsonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı, prim borcu olan esnafımızın ilaç ihtiyacı karşılanmalıdır. Her türlü virüse karşı alınması gereken tedbirlerden biri de vatandaşlarımızın ilaca ulaşabilirliğinin önünün açılması olacaktır. Hükümetimizin bu konuda gereğini yapacağına olan inancımız tamdır. Saygılarımla.”
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