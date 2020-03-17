EĞİRDİR BELEDİYESİ EKİPLERİ

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN DEZENFEKTE

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir’de dezenfeksiyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.Eğirdir Belediyesi yeni koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemiz ekipleri tarafından insanların toplu olarak kullandıkları alanlar ile kurum ve kuruluşlar düzenli periyotlarla dezenfekte edilmeye devam ediyor.Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından bugün halkın sıklıkla kullandığı 112 Acil Servis, Boğazova Sulama Birliği, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Vergi Dairesi, Eko-Bir binaları da yoğun şekilde dezenfekte edildi.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN’ın bizzat yakından takip ettiği dezenfeksiyon çalışmalarının etkili şekilde devam edeceği bildirildi.