Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) kurulmuştur.Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hizmet sunan Ispartave Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, 2020 yılı Nisan ayından bu yana Ispartasinde hizmet vermektedir.Isparta Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilk koordinasyon kurul toplantısı 20/10/2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa AKBULUT başkanlığında tüm kurul üyelerinin üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.30/04/2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında adli destek ve mağdur hizmetleri etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunulması amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurul Toplantısına Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Psikolog Esma SALİM, Baro Başkanı Avukat Ünsal ÇANKAYA, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin GÖZGÜN, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin TURANLI, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sabri KÜYÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Melahat ÇAKIR, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KARAKAYA, Gençlik ve Merkez Şube Müdürü Vekili Mehmet YOLCU, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay ACAR ve İl Göç Uzmanı Mehmet ÇELİK katılmıştır.Adli destek ve mağdur hizmetlerinin konusunu oluşturan korunmaya muhtaç kırılgan gruplara daha önce gönüllülük ilkesi çerçevesinde sağlanan adli destek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması ile artık kurumsal bir faaliyete dönüşmüştür.Yalnızca adli ve hukuki konularla sınırlı olmak üzere adli desteğe ve hukuki yardıma ihtiyacı olan korunmaya muhtaç, kırılgan gruplara mensup çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve mağdur vatandaşlarımız, Isparta Adliyesi Ana Hizmet Binası içerisinde faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze bizzat başvurarak adli ve hukuki konularda yardım talep edebilirler.Kamuoyuna saygıyla duyurulur