Milli Servet Çürümeye mi Terk Edildi?

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan binanın yapımı içinMilli Eğitim Müdürlüğü ile yapılması gereken protokol aradan geçen zamana karşın bir türlü sonuçlanamadı. Konu hakkında edinilen bilgiye göre;Vakıflar Genel Müdürlüğü hazırladığı protokolü Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderiyor.Onlar bu protokolü imzalıyor, tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne iade ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu arada hazırladıkları bu protokolde hukuki bir eksiklik buluyor. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü de gelen bu ikinci protokolde kendilerine göre teretdüte düşüyorlar ve Milli Eğitim Bakanlığı inşaat bölümüne görüş sormak üzere gönderiyorlar. 26 Ağustos 2021 tarihinden bu güne Isparta'nın gönderdiği görüş yazısı Milli Eğitim Bakanlığı'nda tutuluyor.Bu aradatamamen talan olmuş durumda, kaderine terk edilmesi nedeniyle uygunsuz işler için kullanılır hale geliyor. Devletin yapmış olduğu 600 bin liralık plastik pencere çerçeveleri kırılarak tahrip edilmiş durumda. Eğitimine geçici binada devam eden okulun öğrenci sayısı ise 700 öğrenci sayısı 450'lere düştü. Geçici olarak eğitim aldıkları binanın fiziki yetersizliği nedeniyle ,nitelikli eğitim almak adına tedirgin olan öğrenciler başka okulları tercih ederek gitmekte. İmam Hatip Lisesi ile ortak alan kullanımı nedeniyle daa ayrıca yaşanan sıkıntılar var. Öğrenciler gibi, veliler de mevcut durumdan dolayı çok tedirgin.Böyle devam ederse 400'lerdeki öğrenci sayısının da hızla eriyerek, 200'lere düşebileceği endişesi yaşanıyor. Velilerin binanın yeterliliği nedeniyle tercih ettiklerini ifade ettikleri Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Orta Okulu binasının yapımı için ödeneğin hazır olduğu, durumun böyle devam etmesi halinde ayrılan ödeneğin bir başka yere kaydırılması veya geri gitmesi endişesi söz konusu.Sorunun çözülmemesi durumunda ortada ne böyle bir okul, ne de bu öğrenci mevcudu kalmayacak gibi görünüyor.İmam hatip orta okul adına ayakta tek kalan bu okul mevcut yönüyle diğerlerinin toplamı kadar. Eğitime 900 mevcutla başlayan ve hızlı öğrenci kaybı yaşayan okul yetkililerin acil olarak ilgisini bekliyor.