Isparta'da Yeni Bİr Mobilya Markası INFU

INFU Mobilya, Mopark çatısı altında kapılarını müşterilerine açtı. Eğirdir Yolu üzeri 3. kilometrede, Atatürk Bulvarı No:106’da hizmet vermeye başlayan mağaza, şık ve modern mobilya tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

INFU Mobilya, geniş ürün yelpazesiyle ev dekorasyonuna estetik ve konfor katmayı amaçlıyor. Oturma gruplarından yatak odası takımlarına, yemek masalarından aksesuar ürünlerine kadar pek çok kategoride kaliteli ürünler sunuyor. Üstelik tüm ihtiyaçlarınıza uygun seçeneklerle, her tarza hitap eden özel tasarımlar mağaza reyonlarında yerini aldı.

Yeni açılan INFU Mobilya mağazası, müşterilerine açılışa özel kampanyalar ve indirimler de sunuyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla, evini yenilemek ya da mobilya alışverişi yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan mağaza, modern ve fonksiyonel mobilya seçenekleriyle Isparta’da fark yaratmayı hedefliyor.

INFU Mobilya’ya ulaşmak isteyenler için adres: Eğirdir Yolu Üzeri, 3. Km, Atatürk Bulvarı No:106, Isparta.

Telefon: 0505 935 31 32



Mobilya dünyasında fark yaratan INFU Mobilya, ziyaretçilerini bekliyor!



