Isparta'da Yeni 6 Mart Spor Salonu İnşaatı %20'ye Ulaştı

Yeni 6 Mart Spor Salonu İnşaatı %20'ye Ulaştı

Isparta’da Sporun Kalbi Yeniden Atacak: 1.453 Kişilik Modern Tesis Hızla Yükseliyor

Deprem Analizinin Ardından İhale Yapıldı

Projenin Öne Çıkan Teknik Özellikleri

Seyirci Kapasitesi: Tesis, 1.453 kişilik modern tribün kapasitesine sahip olacak.

Tesis, modern tribün kapasitesine sahip olacak. Bodrum Kat Tesisleri: Ana salonun yanı sıra bodrum katta 4 adet ek spor salonu yer alacak.

Ana salonun yanı sıra bodrum katta yer alacak. Çok Amaçlı Kullanım: Üst katta ulusal/yerel müsabakalar, okul sporları ve federasyon faaliyetlerinin yapılacağı ana müsabaka salonu bulunacak.

Üst katta ulusal/yerel müsabakalar, okul sporları ve federasyon faaliyetlerinin yapılacağı ana müsabaka salonu bulunacak. Altyapı ve Antrenman Alanları: Çocukların ve gençlerin antrenmanlarını rahatça yapabileceği ekstra çalışma alanları oluşturulacak.

"Kentin Spor Yaşamına Büyük Değer Katacak"

Isparta’nın spor altyapısını güçlendirmek ve gençlere uluslararası standartlarda bir tesis kazandırmak amacıyla başlatılan yeniprojesinde inşaat süreci hız kazandı. Geçmişte sayısız sporcuya ev sahipliği yapan ancak yapılan teknik analizler sonucunda deprem riski taşıdığı tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen alan, kentin en modern spor komplekslerinden birine dönüşüyor.İnşaat sahasındaki son duruma ve projenin geçmişine ilişkin detayları paylaşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrıkaya, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Salonun depreme dayanıksız çıkması üzerine vakit kaybetmeden yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirten Çağrıkaya, ardından yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve yüklenici firmanın sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktardı.Şu anda fiziki gerçekleşme oranınınolduğunu vurgulayan Çağrıkaya, inşaatın hızlı bir tempoda ilerlediğini ve hedeflerinin en geç 1 yıl içerisinde tesisi açmak olduğunu belirtti.Kentin spor ihtiyacına uzun yıllar cevap verecek şekilde tasarlanan yeni komplekste kapasite ve kullanım alanları önemli ölçüde artırıldı:Yenilenen spor salonunun hizmet standartlarını üst seviyeye çıkaracağını vurgulayan İl Müdürü Murat Çağrıkaya, tesisin tamamlanmasıyla birlikte daha fazla vatandaşın ve sporcunun aynı anda modern koşullarda hizmet alacağını ifade etti. Proje tamamlandığında Isparta’nın spor turizmine ve altyapısına büyük katkı sağlaması bekleniyor.