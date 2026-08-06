Isparta'da Yeni 6 Mart Spor Salonu İnşaatı %20'ye Ulaştı

Yeni 6 Mart Spor Salonu İnşaatı %20'ye Ulaştı
Isparta’da Sporun Kalbi Yeniden Atacak: 1.453 Kişilik Modern Tesis Hızla YükseliyorIsparta’da uzun yıllar spor camiasına hizmet verdikten sonra depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan tarihi 6 Mart Spor Salonu’nun yerine inşa edilen modern tesisin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların %20 seviyesine ulaştığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrıkaya, projeyi en geç bir yıl içinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini açıkladı.
Isparta’nın spor altyapısını güçlendirmek ve gençlere uluslararası standartlarda bir tesis kazandırmak amacıyla başlatılan yeni 6 Mart Spor Salonu projesinde inşaat süreci hız kazandı. Geçmişte sayısız sporcuya ev sahipliği yapan ancak yapılan teknik analizler sonucunda deprem riski taşıdığı tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen alan, kentin en modern spor komplekslerinden birine dönüşüyor.
Deprem Analizinin Ardından İhale Yapıldıİnşaat sahasındaki son duruma ve projenin geçmişine ilişkin detayları paylaşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrıkaya, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Salonun depreme dayanıksız çıkması üzerine vakit kaybetmeden yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirten Çağrıkaya, ardından yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve yüklenici firmanın sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktardı.
Şu anda fiziki gerçekleşme oranının %20 seviyesinde olduğunu vurgulayan Çağrıkaya, inşaatın hızlı bir tempoda ilerlediğini ve hedeflerinin en geç 1 yıl içerisinde tesisi açmak olduğunu belirtti.
Projenin Öne Çıkan Teknik ÖzellikleriKentin spor ihtiyacına uzun yıllar cevap verecek şekilde tasarlanan yeni komplekste kapasite ve kullanım alanları önemli ölçüde artırıldı:
- Seyirci Kapasitesi: Tesis, 1.453 kişilik modern tribün kapasitesine sahip olacak.
- Bodrum Kat Tesisleri: Ana salonun yanı sıra bodrum katta 4 adet ek spor salonu yer alacak.
- Çok Amaçlı Kullanım: Üst katta ulusal/yerel müsabakalar, okul sporları ve federasyon faaliyetlerinin yapılacağı ana müsabaka salonu bulunacak.
- Altyapı ve Antrenman Alanları: Çocukların ve gençlerin antrenmanlarını rahatça yapabileceği ekstra çalışma alanları oluşturulacak.