Eğirdir Gölü'nde Havza Geneli Denetimler Artırıldı

Isparta'da Eğirdir Gölü ve Havzasında Denetim Mesaisi: "Asıl Koruyan Vatandaştır"

Denetimler Sadece Göl Kıyısıyla Sınırlı Değil

"Bizim denetim planlamamız göl kıyısıyla sınırlı değil; gölü besleyen havzanın tamamını kapsıyor. Suyu getiren dereler, o dereler boyunca uzanan yerleşimler ve üretim alanları bu kapsamda yer alıyor. Geniş alanda geçen yıl 256 denetim yapmıştık, bu yıl ise 274 denetime ulaştık. Eğirdir Gölü bizim için sadece bir denetim alanı değil, Isparta'nın en değerli doğal varlıklarından biridir. Bu nedenle havza öncelikli çalışma alanlarımızın başında geliyor."

Yangın Riskine ve Atıklara Karşı Uyarı: "Bir Kibrit Koca Ormanı Götürebilir"

Atık Kontrolü: Piknik ve yeşil alanlarda kesinlikle çöp ve atık bırakılmaması istendi.

Piknik ve yeşil alanlarda kesinlikle çöp ve atık bırakılmaması istendi. Açık Alanda Ateş Yasağı: Yaz sıcaklarında küçük bir ihmalin bile felakete yol açabileceğini hatırlatan Çelen, "Kesinlikle açık alanda hiçbir şey yakmayalım. Yaz sıcaklarında küçük bir ihmal bile büyük bir yangına dönüşebiliyor. Bir kibrit koca bir ormanı götürebiliyor" dedi.

Yaz sıcaklarında küçük bir ihmalin bile felakete yol açabileceğini hatırlatan Çelen, "Kesinlikle açık alanda hiçbir şey yakmayalım. Yaz sıcaklarında küçük bir ihmal bile büyük bir yangına dönüşebiliyor. Bir kibrit koca bir ormanı götürebiliyor" dedi. Egzoz Emisyon Ölçümü: Araç sahibi vatandaşların egzoz ölçümlerini zamanında yaptırmalarının hava ve çevre kirliliğini önlemede önemli rol oynadığı ifade edildi.

Çevre İhbarları İçin ALO 181 Hatırlatması

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Gölü’nün doğal yapısını korumak, su kirliliğinin önüne geçmek ve hassas göl ekosistemini korumak amacıyla denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Göl havzası ve piknik alanlarında yürütülen çalışmalarda su kaynaklarının korunması öncelikli hedef olarak uygulanıyor.Denetim planlamasının kapsamı hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, çalışmaların yalnızca göl kıyısını değil, gölü besleyen tüm havzayı kapsadığını vurguladı. Çelen, yürütülen denetimlere ilişkin şu bilgileri aktardı:Piknik ve mesire alanlarında Eğirdir Belediyesi ekiplerinin de günlük denetimlerini sürdürdüğünü belirten Çelen, İl Müdürlüğü olarak denetimlerin yaz mevsimi boyunca aynı yoğunlukta devam edeceğini altını çizdi.Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çevre ve yangın duyarlılığına dikkat çeken İl Müdürü Bekir Çelen, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu:Yürütülen projelerle çevre sorunlarını henüz kaynağındayken çözmeyi hedeflediklerini belirten Bekir Çelen, toplumsal bilincin önemine değinerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:"Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım, Isparta’yı asıl koruyan vatandaşımızın kendisidir. Vatandaşlarımız çevreyle ilgili herhangi bir sorun gördüklerinde ALO 181 Çevre İhbar Hattı'nı aramaktan çekinmesinler."