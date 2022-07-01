2022 yılı Yaz Kur’an Kurslarının başlaması münasebetiyle Isparta Müftülüğü tarafından 29 Haziran Çarşamba günü Hacı Ali Gökgöz Camii’nde açılış programı gerçekleştirildi.Programa, Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, Şube Müdürleri Yusuf Şener ile Mustafa Güner, din görevlileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.Yaz Kursu öğrencisi Muharrem Uysal’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra, Müftü Şahin konuşmalarında: “Kıymetli misafirlerimiz, çok sevgili çocuklarımız, yaz kursları açılışında birlikteyiz. Cenab-ı Allah yaz kurslarını hayırlara vesile kılsın. Camilerimiz sizlerle birlikte çiçek açtı. hepiniz bizler için birer çiçeksiniz. Velilerimizi de çocukları bu kurslara gönderdiği için tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir” buyuruyor. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere! Bizler Kur’an’ın ve dini bilgilerin öğretildiği camilerdeyiz. Yavrularımızın hayata hazırlanmasında biz anne babalara çok iş düşüyor. Çocuğun anne baba üstünde hakları vardır. Bunlardan biri; anne-babanın çocuğa dinini öğretmesidir. Kıymetli velilerimiz, sizlerden ricamız; çocuklarımız kurstan sonra eve geldiklerinde onlara bugün neler öğrendiğini soralım. Hocalarımızın verdiği ödevleri yapmalarını sağlayalım. Onlara yardımcı olalım. Programın tertibinde emeği geçen hocalarımıza ve katılımlarından dolayı velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.Yaz Kur’an Kursları açılış programı hatıra fotoğrafının çekilmesi ve yapılan ikramların ardından sona erdi.