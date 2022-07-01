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Isparta YEDAM Atölye Sergisi Açıldı

Isparta YEDAM Atölye Sergisi Açıldı
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Isparta YEDAM Atölye Sergisi Açıldı
Yeşilay Isparta Şubesi ve Isparta Yeşilay Danışmanlık Merkezi 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele gününde bir farkındalık çalışmasına imza attı.
Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde bulunan YEDAM Atölye bir ayaktan rehabilitasyon merkezidir. YEDAM kapsamında hizmet alan riski yüksek grupların, psikososyal düzeyde belirli bir erişime ulaşabilmesi için sosyal uyum ve iş becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda danışanların kendilerinin yapmış olduğu ürünler Isparta Meydan AVM’de sergilendi.
Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR, kamu kurumları ve halkın katılımıyla gerçekleşen serginin açılışında söz alan Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR; “Yeşilay Isparta Şubesi olarak 2017’den beri bir mücadelemiz vardı. 2013 yılından beri Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm ülkede rehabilitasyon adımlarını atmaya başladı. Bugün hamdolsun 81 ilimizde ve Kıbrıs’ta toplam 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimizle (YEDAM) bağımlı bireyler ile ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. Isparta'da 2017 yılında bu mücadeleye başladık ve YEDAM’ı açmak için Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ile beraber çalışmalarımızı yürüttük. 2019 yılı yerel seçimlerden sonra Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve tüm meclis üyelerimizin desteği ile Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Isparta'da Yeşilay YEDAM olarak tahsis edildi. Bugün de burada ilk meyvelerini görüyoruz. Yapılan çalışmalarda oradaki hocalarımızın ve bu işlere destek veren değerli hocalarımızın emeklerini görüyoruz. Ve tabiki en güzeli danışanlarımızın kıymetli dönüşleri. Bundan sonra daha güzel projelerle daha da güzel etkinliklerle bir arada olacağız. Bugün bunun başlangıcını yapıyoruz. 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü vesilesiyle desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibiyle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederim.” dedi.
 
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