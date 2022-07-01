SUDUM ile Erçetin Gülyağı A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi(SUDUM) ile ilimizde gül yağı üretimi yapan Erçetin Gülyağı A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Üniversite-sanayi işbirliğini öngören protokolü SUDUM Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer ile şirket sahibi Nuri Erçetin imzaladı. Protokol kapsamında gül ürünlerinin mevcut üretim hatlarında kullanılan yöntemlerden farklı prosesler kullanılarak katma değeri yüksek gül ürünleri üretilip prosesler geliştirilecek.

