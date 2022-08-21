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Isparta'da yaylalarda domates hasadı başladı

Isparta'da yaylalarda domates hasadı başladı
ISPARTA
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 Isparta yaylalarında domates hasadı başladı
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretimi yapılan domatesi hasadı başladı. Bu yıl 800 dekar alanda yapılan üretimde yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor
Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Bu yıl 800 dekar alanda yapılan üretimden yaklaşık 10 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Nisan ayında fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, seralardan ilk ürünlerini almaya başladı. Deregümü domatesi kamyonlarla İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderilirken, yüzde otuzluk kısmının Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde domates hasadının kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Domates üreticisi Mehmet Bilgin sıcak havaların fiyatları etkilediğini belirterek, 'Şuan fiyatlarımız normal ama 15 gün önce fiyatlarımız daha güzeldi. Sıcak havalar fiyatlarımızı etkiledi. Sezon başında 11.50 TL'yi gördük şuan 3.5 TL bandında gidiyor, fiyatlardan yine de memnunuz' dedi.

10 bin ton domates hasadı bekleniyor

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, domates hasadının bekledikleri ölçüde güzel geçtiğini belirterek, bu sene yaklaşık 800 dekar alanda dikim yapıldığını söyledi.

Bu alandan 10 bin ton domates beklediklerini ifade eden Toprakçı, 'Ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderirken, yüzde otuzluk kısmının Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yurt dışı ülkelerine ihracat yaptığımız zaman milli ekonomimize katkı sağladığımız için mutluyuz' ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 3.50 TL bandında olan domatesten güzel gelir elde ettiklerini dile getiren Toprakçı, "Hasat başında 11 TL'yi gördük fakat çevre köylerdeki domateslerin çıkmasıyla ve sıcak havaların etkisiyle bu fiyatlar düştü. Şuan 3.5-4 TL bandında devam ediyor. Gelecek aylarda fiyatların düzeleceğine inanıyoruz" dedi.

10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz

Isparta merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu köyde kadınlara istihdam sağladığını belirten Toprakçı, 'Kadınların bu işte olması çok önemli. Sadece köyümüzle kalmayıp çevre köylerdeki, illerdeki kişilerle yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Biz her zaman üretimden yana olduk üretmeye devam edeceğiz' diye konuştu.
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Isparta'da yaylalarda domates hasadı başladı
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