Özel Halk Otobüslerine kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla ‘HO’ harf grubu plaka uygulamasına geçildi. SS. 18 Nolu Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin ilk ‘HO’ plakasını otobüse Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen taktı. Halk otobüslerinin kurumsal kimlik kazanması için yeni uygulamanın önemli olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu uygulama sayesinde markalaşma olacak. Bu plakanın faydasını önümüzdeki aylarda göreceksiniz. Bu bir kurumsallık işaretidir” dedi.Şehirlerde özel halk otobüslerine kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla tek ve seri ‘HO’ harf grubu plaka uygulamasına geçildi. Isparta Belediyesi’nin onayının ardından SS. 18 Nolu Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, ‘HO’ harf grubunda ilk plakasını aldı. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafı, yeni uygulama dolayısıyla düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldi. Programa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri de katıldı.SS. 18 Nolu Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kooperatife tahsis ettiği ve Türkiye’de örneği olmayan 25 bin metrekarelik alanda bulunmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Alanın Türkiye’de otobüs esnafının gıptayla baktığı bir yer haline geldiğini ifade eden Daşdöner, “En son Ankara Halk Otobüsü Başkanımızın ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak ‘Isparta Belediye Başkanı, buradaki esnafa böyle bir yer tahsis etmiş, biz de sizden istiyoruz’ diyerek konuştular. Ayrıca alanın görüntülerini alarak Belediye Başkanlarına gönderdiler. Böyle değerli bir yeri tahsis ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.