''Emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebilir''

"EMEKLİLERİN ELİN 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulunarak, "12 milyon emekli var. Bakanlık, 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" dedi.Bu promosyonlardan faydalanmak için maaşını taşımak isteyen vatandaşların sıkıntılar yaşadığını aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli maaşına haciz konamayacağını bu yüzden bankaların müşterilerinin gitmemesi için maaşlarına bloke koyduğunu söyledi.Sadece kaldırmayla yetinilmemeli. Bunun mutlaka bir yaptırımı olmalı ve emeklilerin de promosyonla rahat bir nefes alması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL’ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz.Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. Bakanlık; 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" diye konuştu.