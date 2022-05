07­13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Karayolu Trafik Haftası’ etkinlikleri İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm yurtta eş zamanlı olarak bugün saat 11:00’de başladı.Kaymakkapı Meydanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara ve sürücülere “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” temasıyla ilgili bilgilendirmede bulundular.‘Karayolu Trafik Haftası’ etkinliklerine katılan Vali Ömer Seymenoğlu uygulamada çocuklara ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ temasıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunarak “Yayaların trafikte güvenliği için çok önemli 5 adımımız var. Bir, yayalar mutlaka yaya yolundan hareket etmeli yani yolda değil kaldırım, kaldırım yoksa banketten yürümeliyiz. İkincisi, özellikle akşamları görünür olmalıyız yani açık renk kıyafetler giymeli yanımızda ışık taşımalıyız. Üçüncüsü, mutlaka trafik ışıklarına bakmalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz. Dördüncüsü, karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini, kavşak giriş ve çıkışlarını kullanmalıyız. Beşinci ve son adımımız ise yoldayken trafiğe odaklanmalı, cep telefonuna bakmamalı, kulaklık kullanmamaya özen göstermeliyiz. Trafikte yaya olduğumuz her zaman ne suretle olursa olsun bu beş kurala uymamız can ve mal güvenliğimiz için çok önemli. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize çok güveniyoruz, bu kurallara her zaman uyacağınıza inanıyoruz” dedi.Anlattığı kuralların uygulamalı olarak polisler tarafından çocuklara gösterilmesini isteyen Vali Seymenoğlu temsili kural ihlaline çocuklarla birlikte kırmızı düdük çalarak dur dedi.Etkinlikte karşılaştığı vatandaşlara da “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” kurallarını hatırlatan Vali Seymenoğlu trafikte yaya olarak bulunana tüm vatandaşlara beş güvenlik kuralına harfiyen uymalarını tavsiye etti.Etkinlikte çocuklara kırmızı düdük, oyuncaklar, boyama kalemi ve kitabı hediye edildi.Etkinlikler boyunca İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de Vali Seymenoğlu’na eşlik ettiler.Vali Seymenoğlu son olarak ‘Karayolu Trafik Haftası’ dolayısıyla Isparta Valiliği önünde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince kurulan emniyet kemeri simülasyon aracında ve bilgilendirme standında incelemelerde bulundu.