Deplasmanda ZonguldakKömürspor'la karşılaşan Ispartaspor Futbol Kulübü , sahadan 3-0 galibiyet ile ayrıldı ve play off'ara adını yazdırdı.
Ispartaspor FK'dan açıklama geldi
''Şampiyonluk başarısında kulübümüze büyük ölçüde katkı sağlayan, özellikle play-off mücadelelerinde göstermiş olduğu performans ile alkışları toplayan, Play-off final müsabakasında yapmış olduğu asist ile maçın kaderini değiştiren futbolcumuz Mustafa Acar ile tekrar anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve Ispartaspor Taraftarlarına hayırlı olsun.''
RAKİMİZ KARACABEY BELEDİYE
Tarsus’un son hafta Bucaya yenilmesiyle ligi 4. sırada bitirdik ve 3.bitiren Karacabeyle eşleştik
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